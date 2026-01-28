Lo que necesitas saber: Ya se encuentra activo el portal de registro para dar de alta los inmuebles que deseen participar en este simulacro.

Iniciamos el año con un sismo que sacudió al país… y por aquello de que es mejor prevenir, las autoridades de la CDMX están alistándose para realizar el primer simulacro sísmico del 2026.

Sismo 16 de enero 2026 / Foto: @ClaraBrugadaM

Primer simulacro sísmico del 2026 en CDMX

Este 2026 empezó muy movido, pues tan solo en enero se registraron dos sismos que sacudieron al país. El primero se registró tan solo dos días de haber iniciado el año, con una magnitud de 6.5… y el segundo ocurrió el 16 de enero con una magnitud de 5.2.

La mismísima Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX la que informó a través de sus redes sociales oficiales que el próximo miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el primer simulacro sísmico del año… solo para la Ciudad de México.

Como en casi todos los simulacros, este ejercicio de prevención se hará justo a las 11:00 en escuelas, oficinas y otros inmuebles de la capital del país que se registren para participar.

Simulacro CDMX 2026 // X:@SGIRPC_CDMX

Comienza registro para participar

Y hablando del registro, las autoridades chilangas informaron que ya se encuentra activo el portal de registro para dar de alta los inmuebles que deseen participar en este simulacro.

En fin, ahora ya saben cuándo y a que hora será el primer simulacro de sismo de la CDMX este 2026… tomen sus precauciones y manténganse al pendiente de cualquier indicación oficial.