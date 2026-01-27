Lo que necesitas saber: En su momento advirtió a los migrantes que "tuvieran miedo"... ahora será el encargado de tratar de resolver una de las mayores crisis de la administración Trump, crisis provocada por redadas del ICE contra migrantes.

Tom Homan, el hombre que en 2024 Trump nombró como encargado de la frontera con México, ahora tiene otra misión: resolver la grave crisis que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha provocado en Minneapolis, Minnesota.

En mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos informó que, tras comunicarse con el gobernador de Minneapolis, quedó en enviar a Honan para… pues es un misterio: si para calmar a los agentes ICE o para aplacar las protestas en contra de estos, luego del asesinato de un civil más.

“Lo que buscamos son todos los delincuentes que tengan en su poder“, anunció Trump al dar a conocer que Tom Homan ya va e camino a Minneapolis.

Tom Homan, “el zar de la frontera”

Al comienzo de su segundo periodo como presidente, Donald Trump anunció a Tom Homan será el “zar de la frontera”… un cargo no menor: sería el encargado de manejar todo lo relacionado al límite que hay entre Estados Unidos y México durante su gobierno.

Fotografía @WhiteHouse vía X

Tom Homan fue director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)… así que ya conocía la forma en que éste se manejaba en cuanto a inmigrantes.

De acuerdo con CNN, Homan fue agente de la policía y también quien puso en marcha un intensa implementación de las leyes de inmigración durante la primera administración de Trump, antes de que se jubilará en 2018.

Tom Homan, “zar de la frontera” de Donald Trump / Foto: Facebook/Tom Homan

Esto a pesar de que no fue confirmado en ese entonces por el Senado de Estados Unidos, ya que ya había sido el adjunto en la fila para este puesto.

De esta manera, Homan defendió las detenciones de inmigrantes indocumentados por parte de sus agentes y pidió siempre una aplicación más enérgica de la ley.

Sólo para que se den una de idea de cómo es este personajazo, alguna vez, frente al Congreso estadounidense, aseguró que los inmigrantes indocumentados “deberían tener miedo”.

Greg Abbott ordenó reforzar vigilancia de frontera / Foto: Facebook/TexansForAbbott

También Tom Homan fue el encargado de supervisar el sistema que alcanzó un récord de niños inmigrantes bajo custodia de autoridades de Estados Unidos. Y no sólo eso, en septiembre de 2017 dijo que su agencia detendría a personas indocumentadas que se prestaran para cuidar a estos menores de edad.

“Vamos a someter a los padres a procedimientos, procedimientos de inmigración, como mínimo… ¿Es eso cruel? No lo creo”, indicó en un evento sobre seguridad fronteriza en Washington.

¿Cuál será el papel de Tom Homan en Minneapolis?

Aunque sus antecedentes dan miedo, la designación de Homan –señalan medios estadounidenses– dan un poco de confianza a legisladores… confianza en que las cosas no pueden ponerse peor.

De acuerdo con CNN, el que Trump mande a Homan a Minnesota puede verse como un “bajarle dos rayitas” a los operativos encabezados por el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino (de hecho, éste parece que ya fue relevado).

Lo anterior, agrega el medio estadounidense, es muestra de cómo dentro de la administración de Donald Trump hay un choque por cómo se lleva la agenda migratoria.



Tom Homan, Zar de la Frontera / Captura de pantalla

Por cierto, Homan regresa al ruedo… a pesar de haber enfrentado acusaciones de corrupción: en 2024, habría aceptado 50,000 dólares en efectivo de agentes encubiertos que se hacían pasar por contratistas comerciales.

De acuerdo con The Guardian, todo quedó grabado: el zar habría prometido ayudar a asegurar contratos gubernamentales en toda la industria de seguridad fronteriza, durante el segundo mandato de Trump.