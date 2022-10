Aunque a veces pareciera que en México nos encanta hablar de deporte, ver deportes —en la tele, claro está— o hasta echarnos una cascarita repentina en los parques de nuestras colonias, la realidad es bastante diferente. En nuestro país tenemos una relación complicada con la actividad física y muchas veces, esa bronca comienza desde que somos pequeños.

Datos recientes calculan que solo 1 de cada 3 niños en México realiza más de 75 minutos de ejercicio a la semana.

Foto: Cuartoscuro

Obviamente estas jóvenes vidas sedentarias provocan una serie de complicaciones que van desde la obesidad infantil, enfermedades crónicas como la diabetes o ratos complicados por padecimientos de salud mental.

Pero bueno, el chiste de esta nota es que vale la pena pensar en cómo los niños pueden mejorar su relación con el deporte. Así fue que nos encontramos con un estudio del Aspen Institute en el que le preguntaron —directamente a los niños, para no andarse con rodeos— qué razones podría haber para que no le entraban con gusto a las actividades físicas.

Y así fue que encontraron 9 razones bastante interesantes. Acá se las contamos.

Malas experiencias tempranas

Muchos niños y niñas comentan que las primeras experiencias con el deporte son “desalentadoras, frustrantes y desmotivadoras”, revela el estudio del Aspen Institute. Que muchas veces, las primeras veces que se acercan es condiciones que, básicamente, le quitan lo divertido a hacer ejercicio.

Otro detalle interesante es que a muchos no les preguntan qué deporte quieren practicar y terminan haciendo algo que eligieron los adultos de su familia.

Opciones limitadas o más de lo mismo

Esa está curiosa, ¿no? Y es que muchos niños y niñas en México sienten que existen pocas opciones o las pocas que existen, no cuentan con la infraestructura necesaria para practicarla. ¿Cómo vas a jugar básquetbol si la canasta más cercana está a 1 hora de camino? Y ya no se diga de otros deportes más raros que… luego no sabes ni por dónde encontrarlos.

Foto: Cuartoscuro

“Es sumamente importante favorecer que los niños participen en diferentes opciones de actividad física y/o deportiva, sin que necesariamente se especialicen en alguna de ellas a edades tempranas”, cuenta el Aspen Institute.

El mal ejemplo de los adultos

¡Gonzalo, te están viendo tus hijos!

Aunque claro, ese no es el único ejemplo que ha fallado con la relación de los niños con el deporte, también algunos ejemplos en casa, como la propia falta de actividad física. “Les resulta más fácil delegar esta responsabilidad a los profesores o entrenadores”, comenta el estudio.

Contextos inseguros en México

Ahí está otra que está bastante complicada, pues, a veces, los niños no hacen ejercicio simplemente porque no cuentan con espacios accesibles, con infraestructura adecuada y por supuesto, seguros. A veces esos espacios no están en la escuela, ni en su colonia o ni siquiera en su municipio.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuántas veces hemos dicho: “en mis tiempos jugábamos en las calles hasta quiensabequé horas”? Pues eso.

Los programas educativos

Los niños y niñas de México no hacen ejercicio, no solo por lo que sucede en casa, sino también por los contextos en sus escuelas. Algunas no tienen la infraestructura adecuada, otras tal vez no tengan los programas suficientes y algunas más, aunque se esfuerzan, tal vez solo le den tiempo a un deporte en específico.

El Aspen Institute encontró que… ¡a los programas de Educación Física le destinan en promedio 60 minutos a la semana!

¡¿Y las niñas?!

En más de una secundaria, la clase de Deportes consistía en que los niños jugaran futbol y las niñas se sentaran en el patio. “Es innegable que el género masculino ha sido dominante en la mayoría de los deportes”, comenta el Aspen Institute y es que cuando a las niñas no les permiten participar se cambia para siempre la manera en la que se acercan a la actividad física.

Foto: Cuartoscuro

Algunos estereotipos machistas en México —como preferir manualidades en lugar de deportes— o la vergüenza que sienten algunas niñas cuando empiezan a llegar a la adolescencia tienen que desaparecer.

Los profesores de Educación Física

Esta es muy interesante. ¿Sabían que, en promedio, cada profesor de Educación Física le da clases a 250 niños en México? No se dan abasto, con todo y que su papel es importantísimo para desarrollar a todos los jóvenes en el deporte… y eso, cuando no les toca dobletear dando alguna otra materia.

El estudio revelo que los profes necesitan ser dignificados y por supuesto, ser mejores en fomentar la autoconfianza, el reconocimiento de éxitos, trabajos y gustos.

También los medios de comunicación

“Los medios de comuni-cación pueden favorecer los deportes, juegos y actividades físicas no como algo comercial sino motivando a la población a tener mejores hábitos y más experiencias positivas”, señala el estudio.

Foto: Cuartoscuro

Y es que esa también es chamba de los medios, darle a conocer a sus comunidades todas las ventajas, los programas o posibilidades deportivas que tenemos a la mano. No solo pasarnos los juegos de la liguilla, ¿verdad? Además habría que aprovechar que, en México, hay más de 70 millones de usuarios de internet desde los 6 años.

…Y aprovechando

Con eso de que decíamos que vale la pena contar todos los eventos deportivos que se vienen, les tenemos una sugerencia.

Este próximo 29 de octubre, el Aspen Institute invita a una Feria del Deporte completamente gratuita. Será en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) de la Ciudad de México y tendrán chance de probar 21 deportes olímpicos, con los mejores atletas de nuestro país.

Échenle un ojo, que está bien padre.