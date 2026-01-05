Lo que necesitas saber: El cierre parcial de Periférico Norte está programado a terminar hasta el 30 de abril.

¡Toma tus precauciones! Desde este lunes 5 de enero el Estado de México comenzó la reconstrucción del Periférico Norte y para que no te agarren de bajada estas obras, acá te dejamos todo lo que debes saber.

Reconstrucción de Periférico Norte

Apenas hace unos meses se realizó la rehabilitación de Periférico Norte y ahora a pocos días de iniciar el 2026, el gobierno del Estado de México ya comenzó con la reconstrucción integral de esta avenida.

Esta obra que arrancó desde este lunes 5 de enero y terminará hasta el 30 de abril, contempla el cierre parcial en carriles centrales de manera progresiva a lo largo de 108 kilómetros, desde Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán.

¿Cuáles son los primeros cierres de Periférico Norte?

Las autoridades informaron que ya realizaron los primeros cortes a la circulación en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Aunque eso sí, no son cierres totales.

En el caso de la dirección Tepotzotlán-Toreo, el cierre va de Av. Insurgentes hasta Av. del Trabajo. Para la dirección Toreo-Tepotzotlán el cierre inicia desde la calle Lic. Rafael Reyes Espíndola hasta la Av. Río San Joaquín.

¿En qué horario se realizarán estos trabajos de reconstrucción?

Los trabajos de la “reconstrucción integral” de Periférico Norte se realizarán en dos horarios, esto con el fin de no afectar completamente el avance de los vehículos.

En ambos sentidos se trabajará de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00, así que toma tus precauciones si utilizas esta avenida durante estos horarios.

Alternativas viales

Y aunque no quieran, muy seguramente esto ocasionará un caos para los automovilistas. Pero si tu quieres estar preparado, aquí te van las recomendaciones viales:

Dirección Tepotzotlán-Toreo

Si te diriges de Tepotzotlán al Toreo, podrás tomar Av. Insurgentes, desviarte en Calle del Balneario y tomar Av. del Trabajo hasta reincorporarte nuevamente a Periférico Norte.

Cierre de Periférico Norte por reconstrucción // X:@Edomex

Dirección Toreo-Tepotzotlán

Si piensas viajar hacia Tepotzotlán, la recomendación vial es desviarte en la calle Lic. Rafael Reyes Espínola, tomar Av. Ingenieros militares, incorporarte a la Av. Rodolfo Gaona hasta llegar a Av. Río San Joaquín, en donde podrás volver a viajar sobre Periférico Norte.