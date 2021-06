Ministro de salud de Reino Unido renuncia por no respetar medidas contra COVID-19

Cómo son de diferentes las cosas en el llamado ‘primer mundo’, caray. Y es que mientras en México y otros países hemos visto cómo los encargados de controlar la pandemia se han ido de vacaciones o hicieron lo que quisieron sin sufrir alguna consecuencia, en Reino Unido el ministro de salud renunció a su cargo por haber violado algunas restricciones contra el COVID-19.

Hay que mencionar que tampoco es como que el ministro lo haya hecho porque es muy buena persona. Y es que Matt Hancock fue cachado en plena infidelidad con una de sus asesoras, a la cual contrató el año pasado cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en el Reino Unido. Pero espérense, que eso no es lo peor del caso.

Ahí les va el chismecito completo: el pasado viernes 25 de junio el diario The Sun publicó una serie de imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del ministerio de salud británico. En ellas se puede ver a Hancock besándose muy apasionadamente con su asesora y amiga Gina Coladangelo.

Resulta que las imágenes causaron indignación más allá de la infidelidad. Y es que este hecho ocurrió en el pasado mes de mayo, cuando en el Reino Unido seguían prohibidas las reuniones de dos o más personas que vivieran en domicilios diferentes. No sólo eso, ya que Matt Hancock nunca explicó cuál era el propósito de contratar a Coladangelo.

Coladangelo comenzó a trabajar para Hancock sin cobrar un sueldo. Sin embargo, en marzo del año pasado la mujer consiguió que se le pagara un sueldo de casi 20 mil euros, los cuales obtenía de los contribuyentes. Una cuestión que no le pareció a los altos altos mandos del ministerio de salud en Reino Unido.

Total que el escándalo explotó con la publicación de las imágenes en cuestión, algo que obligó al Ministro de Salud a presentar su carta de renuncia a Boris Johnson. “Debemos ser honestos con todos aquellos que han sacrificado tanto durante esta pandemia, y admitir si les hemos defraudado. Yo lo he hecho, al saltarme las normas de distanciamiento social”, dijo Matt en su escrito.

Si bien Boris Johnson le deseó lo mejor a Hancock, parece que la renuncia del ministro de salud no fue tan sorpresiva. Justo el año pasado se filtraron unos mensajes de WhatsApp donde el mismo Boris lo llamaba “inútil”, y ya ni hablar de que muchos miembros del gobierno le pedían al primer ministro que ya despidiera a Matt Hancock.

