Reino Unido organiza rave experimental sin mascarillas para evaluar el riesgo de contagio

¡Mueran de envidia! La ciudad de Liverpool en el Reino Unido, organizó el primer festival de música en pandemia, donde la única regla era no portar mascarillas. Ni tarde ni perezosos, miles de personas acudieron a este rave experimental, para liberase, bailar y cantar después de estar poco más de un año en confinamiento, aunque claro, todo en nombre de la ciencia.

El evento fue impulsado ni más ni menos, que por el director de salud pública de Liverpool, Matt Ashton, quien quiso probar si sería viable tener este tipo de festivales masivos en el futuro. Algo así como la ‘inmunidad de rebaño’, pero en personas, en su mayoría jóvenes mayores de 18 años, que habían sido previamente vacunados contra el COVID, y que salieron negativos en el test que se les realizó antes de ingresar a la discoteca ‘Bramley Moore Dock Warehouse’.

Sin protocolos de seguridad

Los asistentes al rave experimental, en su mayoría jóvenes voluntarios que estuvieron de acuerdo en no portar mascarilla, estar hombro con hombro al lado de otras personas. Tampoco hubo restricciones de espacio, ni de quórum. Cerca de seis mil personas estuvieron respirando el vaho y gérmenes expulsados en cada alarido de otros fans, tal y como se hacía en el pasado.

Entre los invitados al evento que comenzó el viernes 30 de abril y concluyó el sábado primero de mayo del 2021, se encuentran los DJ’s ‘The Blessed Madona’, ‘Fat Boy Slim‘; ‘Blossoms’; Zuzu y Jayda G. Pero, ya se podrán imaginar cómo estuvo el ambiente. Los gritos y los brincos se quedaron cortos.

Miles de cócteles permanecían flotando en el aire, mientras sus consumidores mantenían los brazos arriba, todos disfrutando de la música. Algo que nosotros realmente extrañamos y que ya morimos de las ganas para volverlo a hacer, aunque tendremos que hacer uso de la paciencia para poder experimentarlo sin remordimientos y sobre todo, sin poner en riesgo nuestra salud.

Seguimiento al rave experimental

Aunque el ministro de salud, advirtió que la intención del rave experimental era no poner en riesgo a nadie. Diversos medios locales reportan que dentro de los requisitos para asistir al festival no se enlistaba presentar el comprobante de vacunación. Después de que en el evento no cabía ni un alfiler, las autoridades esperarán unos días para volver a convocar a los amantes de la música electrónica.

Esta vez para pedirles que se realicen una segunda prueba de antígenos, para ayudar a controlar la propagación del virus, en caso de que alguien salga positivo. Ashton cree que es cuestión de días para ver si alguno de los asistentes se contagió y al mismo tiempo, para evaluar si existe la posibilidad de volver a algún tipo de “normalidad” en el futuro. ¡Mantengamos los dedos cruzados! Mientras tanto, sigamos los festivales de música por streaming, como el ‘Festival Marvin Gateaway’, aquí te dejamos el line up para que lo disfrutes en grande.