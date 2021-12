Remueven a encargada de Finanzas del CIDE tras reunirse con estudiantes que piden destitución del director

Parece que el exdirector interino del CIDE (ahora ya ratificado como director, director) sigue sin aceptar dentro de la institución a quien le lleve la contra. Ahora le tocó rasurada a la encargada de Finanzas.

“Curiosamente” la funcionaria fue destituida tras haberse reunido con la comunidad estudiantil que se ha manifestado en contra del nombramiento como director del CIDE de José Antonio Romero Tellaeche.

Claro, al dar a conocer la salida de Dimpna Gisela Morales González de la coordinación de Administración y Finanzas el recién designado director general del CIDE no iba a decir “por andarse reuniendo con los que no me quieren”.

En lugar de eso, la dirección –a cargo de Romero Tellaeche– se limitó a agradecer el trabajo desempeñado por Morales González… pero sin explicar los detalles de su remoción.

En comunicado citado por Animal Político, el CIDE destacó la experiencia de quien llegará a suplir a la ahora excoordinadora de Finanzas. Se trata de Adolfo Fernández Ruiz, cuyo nombramiento fue sugerido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será efectivo a partir de hoy, 1 de diciembre de 2021.

“Estamos seguros que la designación del Lic. Fernández Ruiz fortalecerá el trabajo institucional en favor de toda la comunidad del CIDE”, señala el documento firmado por Romero Tellaeche.

Tras darse a conocer la inexplicable sustitución, la comunidad estudiantil del CIDE que se ha movilizado en contra de Romero Tellaeche lanzó un comunicado en el que señalan a Morales González como la única funcionaria que servía de enlace con las autoridades.

“De modo que su destitución es una muestra más de la posición de las autoridades para negar el diálogo y atacar su comunidad”.

En su comunicación, los estudiantes del CIDE reconocen a Morales González como una funcionaria que se preocupó por el bienestar de la institución… pero, muy especialmente, destacan que su destitución pudo haber sido provocada por su cercanía con el movimiento en contra de Romero Tellaeche.

Según el comunicado, gente enviada por el director del CIDE fue a fotografiar a estudiantes y profesores que llevaron comida a quienes han tomado las instalaciones de la institución. Una de ellas, precisamente, Morales González.

Al pedirles que se retiraran, los enviados por Romero Tellaeche preguntaron si había estado con ellos la mtra. Dimpna Gisela Morales González. “Minutos después (…) se hizo pública la noticia de su destitución”.

Debido a cómo se han movido los asuntos relacionados con el CIDE, la comunidad estudiantil que se ha movilizado en contra del director no dejó de expresar su preocupación.

“Si algo le sucede a cualquier miembro de la comunidad estudiantil responsabilizamos al dr. José Antonio Romero Tellaeche, Oscar García y Rodrigo Aliphat”. Estos últimos, los que fueron a tomarles fotos.