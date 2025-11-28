Lo que necesitas saber: Nuevamente se pone en duda el desconocimiento que Zelenski dice tener de los actos de corrupción descubiertos dentro de su círculo cercano.

La corrupción de funcionarios no es cosa nueva en Ucrania y menos en tiempos de guerra, sin embargo, que el principal asesor del presidente Volodimir Zelenski esté en la mira de la agencia anticorrupción, no es muy buena señal… definitivamente debilita la confianza en el líder ucraniano.

Fotografía @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la renuncia de quien fuera su segundo al mando, Andriy Yermak, luego que el domicilio de éste fuera cateada por agentes anticorrupción.

“Quiero agradecer a Yermak por haber representando siempre la posición de Ucrania en las negociaciones. Siempre ha tenido una postura patriótica”, señaló Zelenski al anunciar la renuncia de quien fuera su jefe de gabinete.

“No quiero que haya rumores ni especulaciones. No quiero que ninguno de los socios (extranjeros) tenga dudas sobre Ucrania“, agregó medio tratando de explicar el por qué de la salida de Yermak.

Yermak es quien encabezaba diálogos de delegación de Ucrania en Washington

Los agentes de la agencia anticorrupción de Ucrania catearon el domicilio y demás inmuebles vinculados a Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelenski y considerado su brazo derecho en cuanto asunto de Ucrania se tomen decisiones. De hecho, Yermak es quien encabeza la delegación ucraniana que sostiene comunicación con Washington.

De acuerdo con medios europeos, los cateos han sido confirmados por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), sin embargo, no se ha detallado si Yermak está bajo sospecha. “Estoy prestando plena cooperación”, aseguró el jefe de gabinete de Zelenski en mensaje difundido en Telegram.

Andriy Yermak y Marco RUbio / Foto: @AndriyYermak

Después del presidente Volodimir Zelenski, Andriy Yermak es considerado la figura de más poder en Ucrania. De 54 años, Yermak ocupa el cargo de jefe de gabinete desde 2020, dos años antes de iniciar la guerra contra Rusia.

Red cercana a Zelenski desvió millones del sector energético… era liderada por amigo y socio del presidente

Las investigaciones por actos de corrupción del círculo cercano a Volodimir Zelenski comenzaron a cobrar notoriedad desde inicios de noviembre. Sin embargo, el escándalo no fue tan alto, gracias a que todo el foco cayó en la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania.

Según las investigaciones, hay alrededor de Zelenski una red que permitió el desvío de más de 100 millones de dólares del sector energético… red liderada por Timur Mindich, señalado como amigo y antiguo socio de negocios del presidente. Por este caso, las autoridades realizaron algunas detenciones y se dio la destitución de ministros.

Trump y Zelenski / Captura de pantalla

Aunque Zelenski ha denunciado dicha red, queda en duda el grado de (des)conocimiento que tenía de la sacadera de dinero que se dio del sector energético… y, más ahora, que uno de los posibles involucrados es su brazo derecho.

Hasta el momento, Volodimir Zelenski no se ha pronunciado sobre los cateos hechos a los inmuebles relacionados con Andrii Yermak.