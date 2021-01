Se bajan del barco de Trump: Funcionarios renuncian tras asalto en el Capitolio

Horas después de la irrupción violenta de los simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio, un par de funcionarios renunciaron a sus cargos: la portavoz de la primera dama Melania, Stephanie Grisham, y el secretario de Seguridad Nacional Matt Pottinger. Pero a la lista de la deserción se sumó la secretaria del Departamento de Transporte y un diplomático.

Ambos funcionarios anunciaron su salida del gobierno de Trump este jueves 7 de enero, en el caso de la secretaria del Departamento de Transporte, se trata de la primera renuncia de un cargo de alto nivel y pues Elaine Chao dejó constancia de su descontento en un comunicado que publicó en redes.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021