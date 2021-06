¡Nombre! Rescatan cuerpo de minero, no lo identifican bien y lo entregan a familia equivocada

Como ayer les informábamos, brigadistas rescataron un quinto cuerpo de los siete mineros que quedaron atrapados en la mina Micarán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Incluso, autoridades estatales indicaron que se trataba de Juan Carlos N, originario de Barroterán; sin embargo, luego comunicaron que estaban equivocados, que el cuerpo del minero era de otra persona y que se dieron cuenta porque lo habían entregado a la familia equivocada.

¿Por qué entregaron el cuerpo del minero a una familia equivocada?

La mañana de este 9 de junio, el gobierno de Coahuila informó que habían logrado localizar y rescatar otro cuerpo de los siete mineros que quedaron atrapados en una mina de Coahuila luego de una inundación. Además indicaron que lo habían identificado como Juan Carlos N y que era originario de la localidad de Barroterán.

Sin embargo, luego en un nuevo comunicado, las autoridades estatales indicaron que tras la identificación del cuerpo del minero por parte de rescatistas y trabajadores de la mina, asegurando que se trataba de Juan Carlos N, cuando lo entregaron a sus presuntos familiares, éstos indicaron que no era él, que se habían equivocado.

Por esta razón, personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó exámenes y pruebas para conocer correctamente la identidad del minero que rescataron. Fue entonces que lo identificaron como Damián Ernesto N, residente de la comunicad de Rancherías, información que también corroboró su familia.

▪️COMUNICADO▪️ En relación con la localización y recuperación del cuerpo de un quinto minero, ocurrida esta mañana en la mina Micarán, en el municipio de #Múzquiz #Coahuila, el @GobDeCoahuila informa: pic.twitter.com/W46JeDCFwV — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) June 9, 2021

Indignación por esta equivocación

Por este hecho, la Organización Familia de Pasta de Conchos mostró su molestia y compartieron una publicación de Camelia Muñoz donde señala que no fue un error de los rescatistas y trabajadores, que en realidad fue una equivocación de la Fiscalía de Coahuila.

“Además es de miserables pretender culpar a los rescatistas y trabajadores. No es culpa de ellos, ellos no tienen porque ‘identificar’. Esto fue la Fiscalía del Estado de Coahuila”, se lee en la publicación.



“¿Que no dijo el presidente hoy en la mañana que la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía y la directora de Protección Civil están ‘atendiendo’ el rescate? ¿Que no publica Luisa María Alcalde que están coordinando el Rescate? Pues NO. Se tomaron una foto y se largaron sin hablar con las familias. Es inaudito lo que hacen con las familias mineras. Carajo“, agregó.