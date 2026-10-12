Lo que necesitas saber: De la Garza forma parte del Servicio Exterior Mexicano y actualmente se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior

Las tensiones entre México y Perú comenzaron en diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano destituyó a Pedro Castillo y las autoridades lo detuvieron luego de que intentara disolver el Legislativo.

En ese entonces, el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la decisión y concedió asilo político a la esposa de Castillo y a sus hijos.

Ante esto, surgieron varias diferencias y Perú decidió expulsar al embajador mexicano. A lo que México respondió retirando a su representante, por lo que ambos países mantuvieron sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios.

Luego de eso, el conflicto escaló en noviembre de 2025, cuando México concedió asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Castillo, quien se refugió en la Embajada mexicana en Lima mientras enfrentaba un proceso judicial.

El gobierno peruano consideró que la decisión constituía una injerencia en sus asuntos internos y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de noviembre de ese año.

Las cosas han cambiado

Y es que tal parece que las cosas ya se enfriaron, pues después de varios años sin embajadores, este 12 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en la República del Perú.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Sheinbaum instruyó enviar el nombramiento al Senado de la República para su consideración.

Bueno, pero ¿quién es Lydia Antonio de la Garza?

De la Garza forma parte del Servicio Exterior Mexicano y actualmente se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), un organismo de la Cancillería.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Su trayectoria en el servicio público abarca más de 25 años, durante los cuales ha ocupado distintos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía.

En esta última dependencia supervisó la operación de acuerdos comerciales con más de 50 países y encabezó negociaciones institucionales relacionadas con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este sin duda es un paso más para fortalecer las relaciones entre ambos países, luego de que el 7 de agosto de este año anunciaran el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos. La SRE también reiteró que el Gobierno de México busca fortalecer la relación con Perú en beneficio de ambos pueblos.