Perú se une al "Escudo de las Américas" de Trump: ¿Qué significa?

Perú es el nuevo miembro del Escudo de las Américas, una estrategia contra el crimen organizado en el continente liderada por Estados Unidos. También busca la prosperidad económica y un intercambio de beneficios entre sus miembros.

Lo que necesitas saber: Perú se une a Argentina, Chile, El Salvador y otros países latinoamericanos para estrechar lazos con EE.UU.

Donald Trump sigue armando su “Club de Toby” disfrazado de un grupo de países que busca terminar con el narcotráfico en el continente americano. Ahora, Perú se sumó al Escudo de las Américas. ¿Qué significa?

EE.UU. reveló alianzas con Colombia, Ecuador y Perú

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se estrenó como columnista de opinión en El Comercio —el diario más antiguo del Perú— con una columna publicada hoy, donde detalla que esta semana visitará Barranquilla, Quito y Lima para cumplir con la agenda de Trump.

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

Afirmó que Estados Unidos busca consolidar la seguridad, facilitar el crecimiento económico y asegurar el control soberano de cada país. Es decir, dos ejes de trabajo que quedarán así.

Materia de seguridad: Combatirán las organizaciones narcoterroristas que propician la inmigración ilegal y la trata de personas.

Combatirán las organizaciones narcoterroristas que propician la inmigración ilegal y la trata de personas. Desarrollo económico: Ofrecerán alternativas para que empresarios estadounidenses inviertan en la economía de Perú para fortalecer la fuerza laboral y apoyar a las comunidades.

Foto: @WhiteHouse

Luego de detallar los planes con Colombia y Ecuador, Marco Rubio se fue directito a Perú, donde dio la gran noticia de que se suma al Escudo de las Américas.

Perú se une al Escudo de las Américas

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas“.

El secretario de Estado anunció que tienen gran expectativa para trabajar con el gobierno de Keiko Fujimori en una alianza económica, basada en inversiones de alto valor para sectores estratégicos clave.

Presidenta electa de Perú // Foto: Facebook.

Agregó que la firma del Memorando de Entendimiento Sobre Minerales Críticos, que celebraron en febrero de este año, otorgó cinco millones de dólares al sector minero del Perú para la creación de empleos locales y la generación de ingresos fiscales.

“Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio“.

Aquí puedes leer la columna de Marco Rubio, Un hemisferio que cumple, en El Comercio del Perú.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas —The Shield of the Americas en inglés— es el nombre de la cumbre a la que convocó Donald Trump para, supuestamente, promover la seguridad, libertad y prosperidad en el continente.

Foto: Facebook Donald J. Trump

En pocas palabras, una estrategia para combatir el crimen organizado en más de diez países de Latinoamérica y en el continente Americano.

Como te lo contamos en marzo de este año —aquí puedes leerlo— esta cumbre estuvo llena de cuates de Trump que le tiran a la derecha. Por ejemplo, los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Aquí puedes leer más:



¿Qué significa que Perú se una al Escudo de las Américas?

Los países que forman el Escudo de las Américas —ahora también Perú— se reúnen bajo el manto de Estados Unidos y la figura imperialista que proyectan.

Es decir, Perú tendrá más coordinación con Estados Unidos respecto a la seguridad internacional, podrán intercambiar datos de inteligencia y hasta planear operativos de seguridad en la frontera o dentro del mismo país.

¿Dónde queda la soberanía? Estados Unidos aseguran que no la tocan ni con el pétalo de una rosa. Pero, las recientes declaraciones de Trump de cada vez añadir más territorios extranjeros a EE.UU, de verdad nos deja con la duda de qué tan buenas son sus intenciones.