Lo que necesitas saber: Desde la administración de Biden se amenazó con la prohibición de TikTok en Estados Unidos, alegando que, por ser propiedad de una empresa china, había riesgo de seguridad por el manejo de datos de millones de usuarios estadounidenses. La solución: vender la plataforma a una empresa gringa. No fue eso, sino esto

Ahora sí, parece que después de quién sabe cuantos aplazamientos de la temida prohibición, TikTok llegó a un acuerdo con se garantiza su operación en Estados Unidos. Y cómo no, si empresas de Estados Unidos ya va a meter mano (y manejarán los datos de millones de usuarios).

TikTok. Foto vía: Pixabay

TikTok anunció este 22 de junio que cerró un acuerdo para crear una entidad en Estados Unidos: TikTok USDS Joint Venture LLC. Se trata de una empresa de propiedad mayoritariamente estadounidense (claro).

De acuerdo con The Guardian, dicha empresa tiene participación del gigante Oracle, la firma de tecnología e inversión tecnológica Silver Lake, y la también empresa de inversión en tecnología, MGX (ésta de Emiratos Árabes).

El trato fue cerrado por la empresa propiedad de TikTok, ByteDance, y básicamente consiste en establecer una empresa para operar la plataforma en Estados Unidos… y ya, con eso, evade la prohibición que desde hace tiempo amenaza el gobierno de Trump (y desde épocas de Biden).

La nueva empresa conformada por TikTok y firmas estadounidense se reparte así: 19.9% para ByteDance, mientras que las otras tres participantes (Oracle, Silver Lake y MGX) de a1 5% cada una. El resto se divide entre otros participantes, como Dell Family Office.

Trump pide a quienes aman TikTok que se acuerden de él…

Como era de esperarse (y quizás así sea), Trump se colgó el logró del acuerdo que permitirá a TikTok evadir la prohibición en Estados Unidos… y dejar parte de la plataforma en manos estadounidenses.

“¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante”, anunció Trump en Truth Social, en un mensaje en el que pidió a los usuarios de la plataforma que, en un futuro, se acuerden de él… porque quizás los necesite.