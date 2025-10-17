Lo que necesitas saber: Impulsados por el IEPS, todos los refrescos en México tendrán algunos importantes cambios (incluso los light o Zero)

Hemos platicado mucho sobre los próximos sablazos financieros que se avecinan en México. Aumento en impuestos, cobros extra a videojuegos o incluso entradas a museos. Entre todo el ruido, uno de los puntos más sonados son los cambios a todos los refrescos.

Y aunque sabemos que seguro hay otras cosas más importantes, esto no es cosa menor: en México, cada persona promedio se toma 166 litros de refresco al año.

Entonces, la reciente discusión de los impuestos, el IEPS o el azúcar o calorías en los refrescos ha dejado a uno que otro confundido. Acá te explicamos cómo va a estar todo el enredo, los cambios y los nuevos precios.

Aumenta el IEPS a los refrescos

Si andan con la duda, el IEPS es un impuesto indirecto que se activa a varios productos en México —especialmente cigarros, gasolina, bebidas alcohólicas y por supuesto, refrescos.

Con los nuevos cambios aprobados por el Congreso, el IEPS de los refrescos aumenta considerablemente. Antes, este impuesto estaba en 1.65 pesos por litro. Ahora estará en 3.08 pesos por cada litro.

Refrescos light o Zero tienen carga menor

Como parte de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, que se ha ido acomodando en los documentos oficiales, esta carga al IEPS no se aplica de la misma manera a todos los refrescos. Los refrescos light o Zero tienen menor carga de impuestos.

Antes, esos refrescos no pagaban IEPS pero después de un acuerdo con las autoridades tendrán un impuesto de 1.5 pesos por litro. Menor que un refresco normal.

Refrescos cambiarán de “receta”

Este es un asunto interesante y es que los cambios en el IEPS impulsaron que los refrescos en México cambien hasta la receta —”¿cambiará el sabor?”, preguntan algunos.

El chiste es que, según el acuerdo entre refresqueros y autoridades, los refrescos van a tener 30% menos azúcar o calorías en el próximo año. Eso, hablando de los refrescos “normales”, los otros también mejorarán sus procesos.

Cambio al IEPS e impulso a los refrescos light

De acuerdo con una conferencia de Eduardo Clark, subsecretario de Salud encargado de explicar los acuerdos o los cambios en los refrescos en México, las refresqueras se comprometieron a impulsar las versiones light en la venta.

“Que más personas vean visiblemente que es mejor el refresco sin azúcar, no que sea bueno”, comentó el funcionario.

Además de las ventajas que veremos en el precio —poco más de un peso menos de IEPS o impuestos en cada litro—, también hicieron un acuerdo para que toda la publicidad se enfoque en esos aspectos.

Compromisos en la publicidad

Como parte de los compromisos en la publicidad, también veremos algunos cambios importantes en la vida diaria:

Quitarle empuje a los envases grandes. Los refrescos de mayor tamaño —como el mentado tinaco de 3 litros— solo serán promovidos para compartir . O sea, no son para que te los chutes tu solo.

. O sea, no son para que te los chutes tu solo. Impulso a los refrescos light o Zero.

La publicidad tampoco estará dirigida a niños, adolescentes o familias.

“Buscamos que las y los mexicanos tomen menos refresco, que dejen de ser el principal consumidor per cápita del mundo y que las nuevas generaciones opten por alternativas más saludables”, comentó Eduardo Clark al finalizar su conferencia de prensa.