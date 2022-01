¿Hospital de Boston negó trasplante a paciente por no tener vacuna COVID-19?

La no aplicación de la vacuna contra el COVID-19 ya no sólo es motivo para que la gente de varios puntos en el mundo no pueda entrar a los cines, bares o restaurantes… ahora, hasta podría representar la negativa a servicios médicos, como sucedió en Boston.

Al menos eso es lo que denuncia la familia de D.J. Ferguson, un paciente que necesita de un trasplante de corazón para seguir con vida, el cual le ha sido negado por el personal del Brigham and Women’s Hospital por no haber sido vacunado contra el COVID-19.

La madre del paciente asegura que su hijo no es el típico antivacunas; de hecho, antes de su enfermedad se había aplicado todas las necesarias. Sin embargo, la del COVID-19 no, ya que, debido a que le fue diagnosticada fibrilación auricular (ritmo cardiaco irregular), optó por no inmunizarse, temiendo los efectos secundarios.

“D.J es un paciente informado”, agregó la madre, “sólo quiere que sus médicos le aseguren que su condición no empeorará ni será fatal con esta vacuna COVID”.

Contrario a lo que señala la madre del paciente… en otra entrevista, ésta concedida por el padre a la BBC, se indica que D.J está en contra de vacunarse contra el SARS-CoV-2 no por cuestiones médicas, sino por motivos ideológicos.

La vacuna contra el COVID está en contra de los “principios básicos” de mi hijo, él “no cree en eso”, aseguró el padre del paciente.

El hospital aclara su postura sobre el trasplante

Sin hacer alusión directa a la denuncia hecha por los familiares de D.J Ferguson, el Brigham and Women’s Hospital de Boston difundió un comunicado en el que explican la mecánica que sigue en los procesos de trasplantes de órganos.

“Como la mayoría de los otros programas de trasplante en todo el país, la vacuna COVID-19 es una de varias vacunas y comportamientos de estilo de vida que se requieren para los pacientes que esperan un trasplante de órgano sólido”, señala el comunicado que el hospital publicó en sus redes sociales.

Según el hospital, debido a la escasez de órganos disponibles para trasplantes, estos se destinan a los pacientes que tienen la mayor probabilidad de supervivencia… y dada la situación de la pandemia en Estados Unidos y en el mundo, aquellos a los que ya se les aplicó la vacuna COVID-19 son los que tienen esas probabilidades a su favor. De ahí que la vacuna es ya un requisito indispensable para optar por un trasplante.

“La vacuna contra el COVID y (ciertos) comportamientos de estilo de vida de los candidatos a trasplante crean el mejor entorno para una operación exitosa”, comentó un vocero del Brigham and Women’s Hospital. En resumen, tener la vacuna optimiza la supervivencia de un paciente después del trasplante, dado que su sistema inmunológico se ve drásticamente suprimido.