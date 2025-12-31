Despedir 2025 con el descarrilamiento del Tren Interoceánico: 3 reacciones que dejan más preguntas que respuestas

Lo que necesitas saber: Hay reacciones de algunas autoridades que han dejado más preguntas que respuestas ante el accidente del Tren Interoceánico.

Ante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, las autoridades han reaccionado con la promesa de investigar la causa del accidente y ayudar a las víctimas. Sin embargo, hay reacciones que han dejado más preguntas que respuestas.

Desde la ausencia de hasta 36 horas del gobernador de Oaxaca después del descarrilamiento hasta la investigación que lleva a cabo la FGR, que en teoría es una institución independiente, pero cuya dirección nos remite a la investigación del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de CDMX.

Foto: @ferroistmo

Tren Interoceánico: 3 reacciones que dejan más preguntas que respuestas

A tan sólo un año de su inauguración, nos encontramos con el lamentable descarrilamiento de un convoy —2 locomotoras y 4 vagones— del Tren Interoceánico que conecta un par de estados del Pacífico con los del Atlántico.

El 28 de diciembre de 2025, el convoy donde viajaban 250 personas —241 pasajeros y 9 de la tripulación— descarriló en el tramo de Nizanda en Oaxaca. El saldo fue de, al menos, 13 personas fallecidas y más de 90 heridos.

Todo sucedió en la Línea Z que va de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Foto: Marina

Esta línea y, en general todo el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pertenece al gobierno de México y su operación —así como lo fue su construcción— corre a cargo de la Secretaría de Marina (Semar).

Sin embargo, en el proceso de construcción se reportaron y denunciaron irregularidades importantes que, al final, no fueron atendidas por las autoridades.

Y, ahora, llegan distintas reacciones que, como les contamos, han generado más preguntas que respuestas sobre el caso —desde la atención a las personas heridas y familias de las víctimas, hasta la transparencia y efectividad de las investigaciones.

El gobernador de Oaxaca aparece 36 horas después

Después de 36 horas, en la noche del 29 de diciembre, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara reapareció en público para atender la emergencia del accidente en el Tren Interoceánico.

Lo hizo en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien justo el 29 de diciembre viajó a Oaxaca para checar los trabajos de respuesta y atención a víctimas.

Antes, quien ocupó el lugar de Jara fue el secretario de Gobierno de Oaxaca Jesús Romero.

Foto: @salomonj

Romero acompañó a Sheinbaum en la visita a las personas afectadas en el accidente. ¿Y Jara? No hubo información acerca de dónde estaba.

Mientras, su cuenta en redes sociales se dedicó a compartir información de la Secretaría de Gobernación, el IMSS y breves menciones del accidente.

Denuncias por la atención en hospitales

Medios nacionales e internacionales han compartido testimonios de personas heridas en el accidente del Tren Interoceánico.

Las denuncias señalan que si bien recibieron atención en los hospitales, lo cierto es que las revisiones fueron breves, desestimando su condición.

Los casos van desde la publicación de Kath Vasquez, quien señaló que fue dada de alta en uno de los hospitales del IMSS Bienestar sin ser dada de alta o sin evaluación médica.

“A pesar de la gravedad, el trato en el hospital fue inhumano: me sacaron rayos X, pero se negaron a mostrármelos y no me dieron placas. Los doctores y enfermeros no se ponían de acuerdo frente a mí sobre qué hacer y me dieron de alta ‘así sin más´, sin un sólo papel, sin diagnóstico y sin hoja de egreso”.

Después de que su testimonio fuera viral, el IMSS Bienestar explicó que su personal se lanzó a su casa para continuar con las evaluaciones, en una segunda valoración, rechazando que le negaran atención en las instalaciones.

Foto: @IMSS_Bienestar

El Universal, por su parte, compartió el caso de una familia que fue enviada al hospital IMSS Matías Romero y después al de Salina Cruz, donde tras una breve revisión fue dada de alta.

¿Por qué no continuaron con un seguimiento, tal vez, mediante la coordinación con otros hospitales y no hasta que se hicieran públicos los testimonios?

Investigación de la FGR

La FGR —dirigida por Ernestina Godoy, exfiscal de CDMX— se está encargando de la investigación de este accidente.

Si bien se comprometió a esclarecer las causas, lo cierto es que también ha dejado preguntas entre la gente sobre si realmente habrá transparencia en las investigaciones y el dictamen.

Todo esto a raíz del trabajo que la Fiscalía de CDMX llevó a cabo tras el accidente de la Línea 12 del Metro —el colapso de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos donde fallecieron 26 personas.

En aquella ocasión, el gobierno de CDMX acudió a la fundación noruega experta en certificación y gestión de riesgos Det Norske Veritas (DNV) para llevar a cabo un peritaje independiente.

Al final, se trató de una participación fallida, señalada por el gobierno de CDMX por conflicto de interés y lo que supimos del último peritaje es que encontró fallas en la construcción, inspección y mantenimiento de la Línea 12.

La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum

Por lo pronto, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido apoyar, de manera integral, a las familias afectadas por el accidente.

Con un primer apoyo de 30 mil pesos para cubrir los gastos inmediatos de traslado.

En cuanto a la investigación, la presidenta dijo que la FGR está habilitada para buscar expertos independientes.

Foto: @ferroistmo

Y que llevarían a cabo una revisión externa para garantizar la seguridad del Tren Interoceánico.

Esto es importante ya que una voz experta, la del ingeniero ferroviario Gareth Dennis, señaló que el reto es contar con un organismo independiente que investigue de forma transparente y exhaustiva la causa del descarrilamiento. Y, de no existir, este sería el momento para que las autoridades crearan uno.

En medio de todas las reacciones que dejan más preguntas que respuestas, periodistas también han cuestionado a la presidenta Sheinbaum acerca de su reacción ante parte de la cobertura de medios.

Sobre todo de la portada de El Universal por mostrar fotografías de los rostros de las víctimas. Morena, a través de su presidenta Luisa Alcalde, acusó una supuesta revictimización.

Sin embargo, del lado periodístico, El Universal respondió que se trata de un ejercicio para recordar a las víctimas:

“Visibilizar a las víctimas y dar cuenta de las auditorías a obras públicas. La edición de ayer de EL UNIVERSAL cumple con ello al poner rostro, nombrar y contar la historia de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico —con imágenes que sus familiares hicieron públicas para recordarlas y tras consultar con algunos de ellos”.

El periodista Témoris Grecko explicó que la declaración desde el oficialismo es “fuerte”, ya que se trata de un ejercicio periodístico que se lleva a cabo en México y el mundo.

Y enfatizó que El Universal no publicó fotos de cuerpos heridos, sino rostros con vida.

“Los periodistas publicamos casos de víctimas, como los 43 de Ayotzinapa o Debhani Escobar y hemos exigido a medios internacionales que publiquen fotos de víctimas palestinas y no sólo de Israel”.