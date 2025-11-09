Lo que necesitas saber: El mandatario anunció que gracias a que está recaudando "billones de dólares" gracias a los aranceles, por lo que pronto comenzarán a pagar su deuda de 37 billones de dólares.

En una nueva movida de Trump, el presidente aseguró que cada estadounidense, a excepción de los que tengan ingresos altos, recibirán un bono de “al menos 2 mil dólares” gracias a los aranceles.

Foto: Getty Images.

Trump anuncia bono de 2 mil dólares a cada estadounidense “por los aranceles”

Así como lo leíste. Resulta que el presidente de Estados Unidos -en lo que parece un intento para justificar sus aranceles- aseguró que todos los estadounidenses, menos los que tengan ingresos altos, recibirán al menos 2 mil dólares gracias a los impuestos obtenidos.

Mediante redes sociales, el mandatario anunció que gracias a que está recaudando “billones de dólares” gracias a los aranceles, por lo que pronto comenzarán a pagar su deuda de 37 billones de dólares.

“Inversión récord en EE. UU., con plantas y fábricas por doquier. Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos“, señaló.

Fotografía Donald J. Trump (Facebook)

¿Cuándo sería el pago de los dividendos?

Aunque eso sí, los estadounidenses tendrán que esperar un buen rato para tener este pago, pues el plan de Trump de pagar dividendos arancelarios apenas fue anunciado en redes sociales.

Para que el proyecto se convierta en ley, la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobarlo… además de que debe esperar que el país supere el cierre de gobierno, pues ya se ha extendido por más de 40 días.