Lo que necesitas saber: El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora confirmó que la prueba de ADN a los restos encontrados reciente mente por Ceci Flores si son de su hijo, Marco Antonio.

El pasado 24 de marzo, la activista y mamá buscadora Ceci Flores reportó que había encontrado los presuntos restos de uno de sus hijos. Ahora, unos días después, el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó que la prueba de ADN confirmó que se trata de su hijo, Marco Antonio.

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora / Foto: @CeciPatriciaF

Prueba de ADN confirma que restos encontrados por Ceci Flores son de su hijo

Tras una prueba de ADN a los restos humanos encontrados por Ceci Flores el pasado 24 de marzo en la carretera 26 km 46 en Hermosillo en Sonora, se confirmó que son de su hijo Marco Antonio.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha”, informó el colectivo a través de redes sociales.

Además, la organización de buscadores también agradeció a todas las personas que ayudaron a la búsqueda de uno de los hijos de Ceci Flores.

“Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros… promesa cumplida”, se lee en el post.

Prueba de ADN confirma que restos encontrados por Ceci Flores son de uno de sus hijos // Facebook: Jóvenes Buscadores de Sonora

“He cumplido mi promesa de encontrarte”: Ceci Flores

Tal cual lo menciona el post, desde 2019 que desapareció en Sonora su hijo Marco Antonio, la madre buscadora había prometido encontrarlo.

A pesar del hallazgo, Ceci Flores indicó que los restos no estaban completos, pero que podía abrazar… pues era lo único que le queda y lo que dejaron de su hijo.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”, compartió en redes.