Lo que necesitas saber: "Fue un gran honor hablar ante las Naciones Unidas. Creo que el discurso tuvo una excelente acogida", presumió Trump tras presentarse ante la ONU.

Muchos pensarán que la bola de barbaridades que se aventó Trump en la Asamblea General de la ONU se debe a que le falló el teleprompter… pero nah, ese presidente de Estados Unidos siempre ha sido así de locohón… nomás que, en esta ocasión, se le revolvieron las ideas.

Trump, “America 250” / Foto: truthsocial/@realDonaldTrump

ONU ofrece “palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven guerras”: Trump

En su esperada participación ante la Asamblea General de la ONU, Trump se dedicó a minimizar el trabajo de la organización en la resolución de conflictos… y, quizás sí, a veces deja mucho que desear su intervención… peeeeeero Trump se la prolongó al asegurar que él hace mejor trabajo.

“Terminé siete guerras, negocié con los líderes de todos y cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada telefónica de las Naciones Unidas ofreciéndose a ayudar al acuerdo”, aseguró Trump.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: un.org

“Siendo así, ¿cuál es el propósito de las Naciones Unidas? (…) al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir unas cartas muy enérgicas y luego nunca darles seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven guerras”.

En Europa “sus países se están yendo al infierno”

Además de minimizar el papel de la ONU (o mejor dicho, no entender bien cuál es su trabajo), Trump criticó las políticas migratorias que existen en Europa donde, si bien no son las más amistosas, no llegan a los niveles de Estados Unidos.

Foto: David McNew-Getty Images.

“Sus países se están yendo al infierno”, aseguró Trump al presumir que su administración se ha encargado de hacer, en pocas palabras, una cacería contra indocumentados. “Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, simplemente dejaron de venir”.

Tras la participación de Trump en la asamblea general de Naciones Unidas, las opiniones generalizadas fueron de vergüenza por la forma en la que se dirigió el presidente a diplomáticos y homólogos de todas partes del mundo. Claro, esto del lado crítico… del lado de sus seguidores, dicen que nunca vieron un presidente dirigirse con tanta energía y determinación…