Lo que necesitas saber:

La aerolínea American Airlines anunció que iba a preparar la reactivación de sus vuelos en Venezuela para operar en cuanto tenga la aprobación del gobierno.

La situación en Venezuela está por normalizarse… o al menos los vuelos comerciales, pues dos meses después de que Trump suspendiera el espacio aéreo venezolano, el mandatario ordenó reabrir las operaciones.

Imagen ilustrativa de los vuelos // Foto: Pexels.

Donald Trump ordena reabrir espacio aéreo de Venezuela

Después de todo el relajo que se armó con la captura de Nicolás Maduro, las cosas pintan bien para Venezuela… o al menos para los viajes en avión.

Y es que después de dos meses desde que suspendido los vuelos en Venezuela, tras una llamada con la presidenta Delcy Rodríguez, el mandatario de Estados Unidos ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para todos los vuelos comerciales.

Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí. Estarán a salvo. Está bajo un control muy estricto”, mencionó en conferencia.

Además, invitó a los venezolanos que se encuentran fuera del país a regresar… incluso para los que quieran salir de Venezuela, ahora podrán hacerlo.

donald trump amenaza con atacar por tierra a cárteles de méxico
Donald Trump / Foto: @POTUS

Aerolínea se alista para la reactivación de sus operaciones

Tras el anuncio, la aerolínea American Airlines anunció que iba a preparar la reactivación de sus vuelos en Venezuela para operar en cuanto tenga la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad.

Este sería un gran cambio, pues American Airlines es la primera en retomar estos viajes, pues los vuelos comerciales y de carga de Estados Unidos a Venezuela habían sido suspendidos desde 2019 por “cuestiones de seguridad”.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Petróleo de Venezuela

Venezuela abre la puerta de su industria petrolera a inversión extranjera
ricardo salinas pliego 1

Salinas Pliego llega a un acuerdo con el SAT: pagará 32 mil millones de pesos
Senador pide destituir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba
Regreso del sarampión en México: 1.5 millones de niños sin vacuna antes del COVID

Regreso del sarampión en México: 1.5 millones de niños sin vacuna antes del COVID

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook