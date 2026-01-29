Lo que necesitas saber: La aerolínea American Airlines anunció que iba a preparar la reactivación de sus vuelos en Venezuela para operar en cuanto tenga la aprobación del gobierno.

La situación en Venezuela está por normalizarse… o al menos los vuelos comerciales, pues dos meses después de que Trump suspendiera el espacio aéreo venezolano, el mandatario ordenó reabrir las operaciones.

Imagen ilustrativa de los vuelos // Foto: Pexels.

Donald Trump ordena reabrir espacio aéreo de Venezuela

Después de todo el relajo que se armó con la captura de Nicolás Maduro, las cosas pintan bien para Venezuela… o al menos para los viajes en avión.

Y es que después de dos meses desde que suspendido los vuelos en Venezuela, tras una llamada con la presidenta Delcy Rodríguez, el mandatario de Estados Unidos ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para todos los vuelos comerciales.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí. Estarán a salvo. Está bajo un control muy estricto”, mencionó en conferencia.

Además, invitó a los venezolanos que se encuentran fuera del país a regresar… incluso para los que quieran salir de Venezuela, ahora podrán hacerlo.

Donald Trump / Foto: @POTUS

Aerolínea se alista para la reactivación de sus operaciones

Tras el anuncio, la aerolínea American Airlines anunció que iba a preparar la reactivación de sus vuelos en Venezuela para operar en cuanto tenga la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad.

Este sería un gran cambio, pues American Airlines es la primera en retomar estos viajes, pues los vuelos comerciales y de carga de Estados Unidos a Venezuela habían sido suspendidos desde 2019 por “cuestiones de seguridad”.