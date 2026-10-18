"Es fuerte, valiente y brillante": Trump respalda a Netanyahu antes de las elecciones en Israel

Donald Trump finalmente rompió el silencio y mostró su apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu. El presidente de Estados Unidos calificó al político como un gran guerrero y aseguró que elegir a otro líder sería un error.

Lo que necesitas saber: A través de su red social Truth Social, Trump publicó un mensaje en el que elogió la capacidad de liderazgo de Netanyahu y destacó su resistencia frente a las críticas, incluso dentro de Israel.

A nueve días de las elecciones en Israel, Donald Trump finalmente rompió el silencio y mostró su apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu. El presidente de Estados Unidos calificó al político como un gran guerrero y aseguró que elegir a otro líder sería un error.

El respaldo llega en un momento clave para Netanyahu, quien se enfrenta a unos comicios muy reñidos el próximo 27 de octubre.

Aunque Trump había evitado pronunciarse sobre las elecciones, ahora dejó clara su postura a favor de su aliado.

Foto: Captura de pantalla | TruthSocial

Trump respalda a Netanyahu y lanza una advertencia sobre Irán

A través de su red social Truth Social, Trump publicó un mensaje en el que elogió la capacidad de liderazgo de Netanyahu y destacó su resistencia frente a las críticas, incluso dentro de Israel.

“Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una oposición tremenda”, escribió el mandatario estadounidense, quien también describió al primer ministro como un socio para la paz.

Pero el mensaje no se quedó en elogios, porque Trump también insinuó que Estados Unidos podría reanudar los ataques contra Irán si el Gobierno iraní no cambia su manera de actuar.

Recordemos que ambos países iniciaron una guerra contra Irán en febrero pasado, un conflicto que ha provocado tensiones internacionales y un aumento en los precios tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Esta situación también ha golpeado la popularidad de Trump en Estados Unidos, justo cuando los republicanos se preparan para unas elecciones de medio mandato que podrían complicar el resto de su administración.

Por su parte, Netanyahu agradeció rápidamente el respaldo de su aliado y respondió con un mensaje en redes sociales: “Juntos, terminaremos el trabajo”.

Aunque Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, su relación también ha atravesado momentos complicados. En junio pasado, el presidente estadounidense llegó a insultar al primer ministro israelí por sus planes de atacar el sur de Beirut, pues temía que esas acciones pusieran en riesgo las negociaciones de paz con Irán.