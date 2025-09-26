Lo que necesitas saber: Los delegados que se encontraban presentes en la Asamblea General de la ONU dejaron la sala cuando Netanyahu subió al micrófono. Una forma de protestar por lo que ocurre en Gaza.

“Pues si no te estás echando un colado, güey”, es lo que algunos piensan con las palabras que Benjamin Netanyahu echó ante la Asamblea General de la ONU… porque, como si hubiera mandado a las fuerzas de su país a hacer de cualquier cosa, dio a entender que quiere que las dejen terminar lo que ya comenzado en Gaza… es decir, un genocidio total.

Foto: Getty Images

Asamblea General de la ONU se fue quedando vacía en protesta

Israel “debe terminar el trabajo en Gaza lo antes posible”, declaró el primer ministro Netanyahu, ante una Asamblea General de la ONU que se fue quedando vacía, al ver que que le tocaba su turno de participación. Decenas de delegados abandonaron la sala en protesta.

Para justificar que elevó el nivel de ataques contra la ciudad de Gaza, al ordenar incursión terrestre de soldados y tanques, Benjamin Netanyahu señaló que “los remanentes de Hamás” se encuentran atrincherados ahí (en la ciudad de Gaza)… y pues ni modo: al parecer tiene que barrer con todo con tal de eliminar a unos cuantos.

Foto: Mario Tama-Getty Images.

“Los que hoy desean la guerra contra Israel ya no estarán”: Benjamin Netanyahu

“Depongan las armas. Liberen a todos los rehenes ahora… Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá”, pidió el primer ministro de Israel, dirigiéndoselo a los líderes de Hamás, a quienes ha buscado eliminar, incluso cuando estos forman parte de comitivas para negociar el cese al fuego (como ocurrió cuando atacó Qatar).

Pero Netanyahu no sólo tuvo palabras duras contra Hamás. También dirigió algunas a quienes piden que deje de atacar… que, según parece, para él son los que quieren guerra contra Israel. No de otra forma.

Benjamin Netanyahu en la ONU / Foto: ONUMex

“En los próximos años Oriente Medio será totalmente diferente. Los que hoy desean la guerra contra Israel, ya no estarán. La paz prevalecerá”, aseguró. “No vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tengan las agallas de enfrentar a medios de comunicación hostiles que exigen nuestra sangre”.

Mientras Netanyahu se ganaba el título de “Miss Simpatia” en la asamblea de la ONU, Donald Trump aseguraba que el acuerdo para la entrega total de rehenes está cerca… y, con él, el fin de la guerra. “Los rehenes podrían ser liberados pronto”, dijo Trump en palabras recogidas por la agencia Reuters.