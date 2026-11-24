Según ChatGPT, Grok y Gemini, el campeón del Apertura 2026 será Chivas o Cruz Azul; incluso predicen una final entre ambos.

Lo que necesitas saber: Chivas avanzó como primer lugar de la tabla general con 33 puntos.

Es momento de hablar de los favoritos para ganar el Apertura 2026, según la IA. No queremos emocionar a nuestros queridos ‘Chivahermanos’, peeero según ChatGPT y Grok, las Chivas son el equipo con más posibilidades de salir campeón.

Captura de pantalla

Aunque para Gemini, el rival a vencer es Cruz Azul, actual monarca de la Liga MX, quien podría acabar con las esperanzas del ‘Rebaño’ de conseguir su ansiada décima tercera estrella.

¿Y América? Acá les contamos todo lo que dice la IA de los favoritos. Antes de que se preocupen o se ilusionen de más, recuerden que, aunque la IA puede hacer sus predicciones, el futbol todavía puede darnos varias sorpresas que ni la IA podría predecir.

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Equipo favorito para ser campeón según Chat GPT

Vamos a arrancar con ChatGPT, una de las IA más populares. Le preguntamos: ¿Qué equipo tiene más posibilidad de salir campeón en la Liga MX? Y esta fue su respuesta.

“Si hablamos del Apertura 2026 de la Liga MX, mi favorito para levantar el campeonato es Chivas, aunque veo a Cruz Azul como un rival muy peligroso. Chivas tiene regularidad, buena defensa y ventaja de cerrar en casa”.

Según ChatGPT, Chivas, Cruz Azul, América y Toluca avanzarán a las semifinales del Apertura 2026 y de ahí, Chivas y Cruz Azul se enfrentarían en la final, que ganarían los ‘rojiblancos’, ¿será?

Semifinalistas que pronostico: Chivas, Cruz Azul, América y Toluca.

Final que me gustaría ver: Chivas vs. Cruz Azul.

Campeón que pronostico: Chivas.

Fotografía @Chivas vía X

Equipo favorito para ser campeón según Grok

Sigamos con Grok, desarrollado por xAI; ve a Chivas como el equipo favorito a ser campeón este torneo, seguido de Cruz Azul. Basa su pronóstico en gran parte por el liderato y la defensa rojiblanca, que fue la mejor de la fase regular con solo 15 goles en contra.

“Chivas: suele aparecer como favorito o co-favorito (alrededor de 22-28 % en simulaciones y mercados). Tiene el superliderato, la mejor defensa del torneo, ventaja de localía en todas las series y llega con buen momento”.

Aunque ojo, Grok tampoco descarta a Cruz Azul. El equipo de Joel Huiqui tiene experiencia en avanzar y ganar la liguilla. Además, son más letales en el ataque que el propio Chivas. No se preocupen, ‘americanistas’, Grok también ve a Toluca y América como otros dos candidatos fuertes al título.

“Mi apuesta personal de campeón: Chivas (por el liderato, la defensa, la localía en todas las series y el momento de Milito). Muy cerca Cruz Azul (experiencia de campeón + ataque). América y Toluca siguen siendo candidatos reales”.

Según Grok, las semifinales se van a jugar de la siguiente manera:

Chivas (1) vs Toluca (5)

Cruz Azul (2) vs América (3)

Y la final podría ser Chivas vs. Cruz Azul ‘(la más atractiva y la que más modelos proyectan)’, Chivas vs. América o Cruz Azul vs. América.

Fotografía @CruzAzul vía X

Equipo favorito para ser campeón según Gemini

Gemini, la IA de Google, ve más fuerte a Cruz Azul que a Chivas, por el ‘gran equilibrio colectivo’ que tienen, además de llegar a la liguilla como el campeón defensor.

“Cruz Azul (El favorito estadístico): Llega como campeón defensor y con el plantel más regular en fase de eliminación directa. Aunque cayó ante Chivas en la última jornada, los modelos de predicción y analistas lo colocan con la mayor probabilidad de coronarse gracias a su orden entre líneas y pegada ofensiva”.

Foto: Especial

Para Gemini, las semifinales quedarían así:

(1) Chivas vs. (5) Toluca: Avanza Chivas.

(2) Cruz Azul vs. (3) América: Avanza Cruz Azul.

Por lo que la final sería entre Chivas vs. Cruz Azul. Al final de los 180 minutos, la ‘Máquina’ se llevaría la victoria y se proclamaría bicampeón de la Liga MX en la casa del ‘Rebaño’, ¿se imaginan?

“Sería una final entre los dos mejores equipos del semestre, repitiendo el duelo de la Jornada 17 donde Guadalajara ganó 1-0. Sin embargo, en una serie a 180 minutos (sin criterio de desempate por tabla en la Final), el oficio reciente de Cruz Azul como campeón defensor y su mayor variedad de variantes ofensivas lo perfilan para levantar el bicampeonato en el Akron”.

Fotografía @CruzAzul vía X

Recuerden, una cosa es lo que diga la IA y otra lo que se juega en la cancha, así que no se agüiten si su equipo no está entre los favoritos; sabemos que los últimos también pueden dar la sorpresa y eliminar a los favoritos.