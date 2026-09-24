No les gusta del todo su presencia. Varios diplomáticos abandonaron el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas justo cuando se iba a subir al estrado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una propuesta que provocó varios asientos vacíos y una inmediata respuesta por parte del líder.

Lo que necesitas saber: Este momento dejó una de las imágenes más contundentes de la creciente tensión entre Israel y parte de la comunidad internacional.

No les gusta del todo su presencia. Varios diplomáticos abandonaron el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas justo cuando se iba a subir al estrado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una propuesta que provocó varios asientos vacíos y una inmediata respuesta por parte del líder.

Foto: Shutterstock

Delegados abandonan la sala durante discurso de Netanyahu

La cosa estuvo así: Mientras el líder israelí avanzaba hacia el estrado, varios delegados comenzaron a abandonar el recinto en señal de protesta, dejando así varios asientos vacíos. Y era tanto el caos que el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, tuvo que pedir orden en la sala.

La protesta caló tanto a Netanyahu que él lanzó este factor delante del podio: “Si hay otros cobardes morales que todavía no han abandonado la sala, por favor, háganlo ahora”.

Y no solo eso, sino que también se lanzó con esto: “Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de abandonar esta sala”, asegurando que muchos de los países que abandonaron la sala agradecen en privado las acciones israelíes contra Irán.

Este momento dejó una de las imágenes más contundentes de la creciente tensión entre Israel y parte de la comunidad internacional. Y es que el discurso llega una semana después de que numerosos líderes volvieran a cuestionar las operaciones israelíes en Gaza.

El líder israelí aprovechó su intervención y gran parte la usó para responder a esas críticas, apuntando directamente a Francia y Gran Bretaña, dos de los gobiernos europeos que en los últimos meses endurecieron su postura frente a la expansión israelí en Cisjordania.

A Netanyahu le fue supermal; ya ni cuando fue la participación de Donald Trump se había visto la sala tan sola. Aquí el momento: