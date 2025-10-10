Lo que necesitas saber: El presidente municipal de Tulum también le pidió a la ciudadania ya no hablar mal de la región para no asustar a los turistas.

Seguro ya vieron esos videos que se hicieron virales en redes sociales de lo ‘abandonado’ que esta Tulum. Hace no mucho tiempo era el destino favorito de turistas locales y extranjeros, sin embargo, parece que los altos costos terminaron por ahuyentarlos a todos.

Bueno pues ahora, Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum, anda animando al turismo a volver, pero con la pequeñísima condición de llevar dinero, muchooooo dinero, ya saben, para consumir local.

Consejo del presidente municipal de Tulum

En algunos videos que ha hecho Diego Castañón Trejo, dejó en claro que no es necesario llevar alimentos, hieleras ni siquiera sombrillas a Tulum, todo eso los turistas lo pueden adquirir o rentar en los comercios locales.

Suena bien, peroooo si el problema era que los costos en la región estaban ligeramente inflados, por qué entonces los turistas tienen que rentar cosas tan básicas para ir a la playa y ¿Cuáles van a ser los precios?

Y no es cosa nuestra, acá tenemos el video de Diego Castañón en donde invita a las personas a darse una vuelta por Tulum, pero con varios billetes en su cartera. Eso sí con el beneficio de tener acceso gratuito a la playa…

“No pueden venir obviamente con alimentos, ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada. Si quieren consumir, tienen que consumir aquí“. Dice Diego Catañón en su video.

Aunque ese no es el único consejo que el presidente municipal ha dado. También le pidió a los habitantes, empresarios y hasta medios de la región que no hablen mal de Tulum, de los precios ni de los problemas que tienen, por qué con eso solo ahuyentan más a los turistas.

