Lo que necesitas saber: Este caso ocurrido en Mazatlán se suma a la misteriosa desaparición de Carlos Emilio, un joven de 21 años de quien se desconoce su paradero desde octubre de 2025: fue al baño en un restaurante y ya nada se supo de él... las autoridades no dan línea de investigación clara sobre este caso.

El 4 de febrero, mientras se realizaba la búsqueda de 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, las autoridades de Sinaloa dieron a conocer un caso similar a éste. No sucedió a muchos kilómetros: en Mazatlán, cuatro turistas fueron llevados por un grupo criminal.

Mazatlán, Sinaloa / Captura de pantalla (google maps)

Una niña y una mujer que acompañaban a las cuatro personas secuestradas fueron liberadas

De acuerdo con Seguridad Pública Sinaloa, el reporte de lo anterior se recibió al 911 la noche del 3 de febrero. En ese momento, se informó que las personas secuestradas eran seis: “cuatro masculinas, una femenina y una niña”.

“De forma inmediata, elementos de las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo para localizarlos”, señalaron las autoridades, agregando que casi inmediatamente se dio el rescate de la mujer y la niña, en el poblado de El Habal, parte del municipio de Mazatlán.

Turistas del Edomex secuestrados en Mazatlán / Captura de pantalla

A partir de entonces, todo ha sido nebuloso. Como en la mayoría de estos casos, las familias son las que menos información tienen y exigen a las autoridades apresurar las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos.

Secuestro sigue sin esclarecerse a días de iniciar el Carnaval de Veracruz

El grupo de seis personas viajó desde el Estado de México a Mazatlán para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Al momento de su secuestro, según El País, estaban paseando en la zona de Mazatlán conocida como Cerritos en unas cuatrimotos rentadas.

Tras su desaparición, las autoridades sólo han hallado el celular de unas de las personas que continúa privada de su libertad, además de una de las cuatrimotos que habían rentado… las autoridades parecen más ocupadas en los preparativos del carnaval de Mazatlán, el cual iniciará el 12 de febrero.

Guardia Nacional en Mazatlán / Foto: X (@GN_MEXICO_)

“Las corporaciones de los tres órdenes de gobierno se despliegan en carreteras que conducen al puerto”, presume Seguridad Pública de Sinaloa… claro, el despliegue no es para atender la búsqueda de desaparecidos, sino para maquillar la inseguridad que se vive en la ciudad.

De acuerdo con citado diario español, el pasado jueves 5 de febrero, el gobierno federal anunció el envió de 1,600 efectivos militares para hacer frente a los grupos criminales que ocupan, principalmente, las zonas de Culiacán y Mazatlán.

El gobernador del Estado, Rubén Rocha, es una sombra: nada sabe… nada ordena. Su último mensaje en redes fue el 1 de febrero, para anunciar el reforzamiento del operativo de búsqueda de los mineros secuestrados en Concordia… algo que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum.