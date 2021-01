Este 6 de enero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria e instructivo para los aspirantes a cursar una licenciatura en el sistema escolaridad o en el sistema universidad abierta y educación a distancia (SUAyED). Se trata del Concurso de Selección Febrero 2021 para el ingreso al ciclo escolar 2021-2022/1.

Acá te dejamos las fechas importantes para que no se te vayan a pasar.

Registro por internet para la UNAM

Después de leer por completo y aceptar los términos y condiciones de la convocatoria, los aspirantes deben registrarse en el aparato Convocatoria Licenciatura UNAM Febrero 2021 en la página www.dgae.unam.mx del 6 hasta el 10 de enero a las 23:00 horas (hora del centro de México).

Posteriormente tienes que pagar el derecho a examen en el periodo del 6 y hasta el 11 de enero a las 15:59 horas (hora del centro de México).

Es importante mencionar que debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, debes estar atento a tu correo electrónico que registres para recibir las indicaciones sobre la toma de fotografía, la firma digitalizada y la huella digital.

Después de que te registres obtendrás una boleta-credencial en donde se indicará el lugar, día y hora en que se aplicará el examen de selección. Esta ficha estará disponible únicamente del 5 al 7 de febrero el Sitio del Aspirante de la UNAM, un aparato que encontrarás en la siguiente liga y en el que tendrás que registrar para crear una cuenta.

En este mismo sitio encontrarás el croquis para llegar a la sede del examen para que consideres las vías por las que puedes llegar y los tiempos de traslado.

Si tienes alguna duda con el registro por internet en el 7 y 8 de enero puedes enviar un correo adjuntando una foto de tu identificación con fotografía a [email protected]. Si tienes un problema con tu boleta-credencial puedes enviar un correo a la misma dirección del 8 al 10 de febrero adjuntando la misma identificación.

Aplicación del examen y resultados

El examen se aplicará entre el 20 de febrero y el 9 de marzo. Como lo mencionamos anteriormente, la sede, el día y la hora que te tocan aparecerán en la boleta-credencial.

Los resultados se publicarán el 24 de marzo y para consultaros deberás conservar tu boleta-credencial. Si quedas seleccionado tendrás que hacer un examen diagnóstico de inglés del 24 al 26 de marzo, mismo que se aplicará en línea.

Documentación

Del 19 al 28 de julio podrás descargar e imprimir tu documentación de ingreso en tu sitio, parte de la UNAM. Del 19 al 23 de julio y del 26 al 28 de julio, conforme a cita programada, se recibirán los documentos en el local de registro de aspirantes que se especifique.

Si no tienes alguno de los documentos o están en mal estado, solicita una reposición o duplicado en la instancia correspondiente. Si no los entregas en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción. La inscripción en planteles será del 2 al 6 de agosto y el inicio de clases del ciclo escolar 2021-2021/1 será el 9 de agosto.

Acá te dejamos la página donde aparece el cronograma completo para el proceso de la UNAM para que le eches un ojo.