No por las mismas razones (aparentemente) y no por el mismo tiempo, pero ayer dos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron que se irán a paro.

En el caso de la FES Acatlán, el paro fue decidido por los estudiantes, en exigencia de que las autoridades de la UNAM cumplan diversas demandas. Una de ellas, el garantizar mayor seguridad para la comunidad estudiantil.

Foto: FES Acatlán.

Según diversos medios, los estudiantes también exigen la atención a casos de violencia de género reportados, así como revisión de las condiciones de los edificios del plantel, las cuales están en dudas luego del sismo de 7.7 de magnitud registrado el pasado 19 de septiembre.

El llamado a paro en la FES Acatlán no se dio de manera pacífica. Según videos difundidos en redes sociales, antes de que éste se acordara, hubo tensión entre estudiantes y trabajadores de la institución. Incluso por ahí se reportaron empujones y jaloneos. Afortunadamente el asunto no pasó a mayores, aunque los estudiantes exigen que sea clarificado a fin de que no se repita en el futuro.

El paro en la FES Acatlán fue establecido para terminar en un plazo de 72 horas. Aunque podría prolongarse, en caso de que las autoridades universitarias no ofrezcan solución a las demandas establecidas.

Captura de pantalla

Por su parte, la prepa 5 de la UNAM también entró en paro. Éste es indefinido y en exigencia de que las autoridades del plantel erradiquen los grupos porriles que (increíblemente) aún existen.

De acuerdo con El Universal, la prepa 5 fue tomada por grupos de encapuchados desde la mañana de ayer, 21 de septiembre. Aunque en el turno matutino todavía hubo una que otra actividad académica, para la tarde se decidió desalojar por completo el plantel, con la advertencia de que éste permanecerá tomado de manera indefinida.

Foto: @luismiguelbaraa

Apenas hace unos días, la prepa 5 igual estuvo en paro en protesta por el ataque que grupos porriles cometieron en contra de estudiantes universitarios. Esto ocurrió hace cuatro años, pero, por lo que se ve, dichos grupos de choque continúan proliferando en la UNAM.

Al respecto de los dos paros (el de la FES Acatlán y el de la Prepa 5), ninguna autoridad universitaria se ha pronunciado.