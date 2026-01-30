Lo que necesitas saber: Anunciada desde mediados de enero por la presidenta Delcy Rodríguez, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a las leyes de hidrocarburos asentadas desde 2006.

Algo que se preveía que iba a pasar, luego de la detención de Nicolás Maduro y las muchas alusiones de Donald Trump al petróleo de Venezuela: se aprobó la reforma necesaria para que la inversión extranjera meta mano en los hidrocarburos venezolanos.

Foto ilustrativa: Pexels

Reforma fue impulsada por la recién ascendida Delcy Rodríguez

El 29 de enero de 2026 quedará marcado como el día en el que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley que abre la puerta para que la inversión extranjera entre de lleno en la industria petrolera nacional.

Con lo anterior, Venezuela le pone fin al control que su gobierno tenía sobre el petróleo: la industria de los hidrocarburos estaba mayoritariamente nacionalizada y bajo control de Petróleos de Venezuela. Pero, ya no más…

Llamada entre Trump y Delcy // Foto: Especial (vía redes sociales)

La reforma aprobada es “un instrumento que viene a impulsar el sector energético, con la producción de petróleo en campos verdes y transformarlo en bienestar para el pueblo venezolano”, presumió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela… y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez.

Estados Unidos comienza a relajar sanciones contra Venezuela

Este cambio más que significativo en la industria petrolera de Venezuela se da por impulso de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la caída de Nicolás Maduro… y tras amenazas de tener el mismo fin que el otrora líder bolivariano, si es que no “cooperaba” con Estados Unidos.

No hubo necesidad de más para que el nuevo gobierno de Venezuela comenzar a ceder. Y tampoco mucho para que el gobierno de Trump relajara sus sanciones. Casi a la par de darse a conocer esta reforma, Estados Unidos acabó con las restricciones al espacio aéreo venezolano… “Wind of Changes”, dirían los Scorpions.