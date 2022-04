La fallida venta del primer tuit en la historia: Un NFT que pierde 3 millones de dólares

El mercado de los NFT llegó con un estruendo. Durante los últimos años veíamos fotografías, arte, animaciones o ilustraciones de changos venderse en muchosmil millones de dólares. En medio del furor supimos de la venta del primer tuit en la historia… pero aquella movida, que prometía capturar un pedazo de la historia de internet, está terminando en un tremendo fiasco.

Como avión presidencial mexicano, parece que no sale ni en rifa.

El NFT del primer tuit en la historia —un breve mensaje de Jack Dorsey publicado en marzo de 2006— parecía ser un negocio redondo en el mundo de la memorabilia de internet, pero se están llevando una sorpresa.

Hace poco más de un año, ese NFT fue comprado por un empresario llamado Sina Estavi. Después de una subasta digital, terminó pagando 1630 ethereum. En ese momento, con el tipo de cambio de la popular criptomoneda, eran 2.5 millones de dólares. Conforme han ido pasando los meses, esa inversión se ha revalorizado a los 2.9 o 3 millones de dólares.

Y Estavi puso a la venta su preciada colección.

El empresario pedía 48 millones de dólares para prácticamente multiplicar por 20 su inversión inicial, pero las cosas no están saliendo como esperaba.

Mientras escribimos esta historia, en la plataforma OpenSea, la venta del NFT del primer tuit en la historia no junta ni 30 mil dólares.

La historia de este fiasco de los negocios digitales comienza a darle la vuelta al mundo. Estavi comentó que ya no estaba seguro de poner a la venta su preciada imagen. “Mi oferta era vender alto y no le alcanzaba a todos”, comentó el empresario a Reuters. “Para mí es importante quién quiera comprarlo. No le venderé este NFT a cualquiera porque, creo, no cualquiera lo merece”.

Después aseguró que esta no era una imagen cualquiera. Calificó el primer mensaje del fundador de Twitter, Jack Dorsey, como “la Mona Lisa del mundo digital”.

¿La burbuja de los NFT?

Aunque la historia del primer tuit está curiosa y el fiasco de su venta puede sacarnos alguna sonrisa —sobre porque no es nuestro dinero—, el drama sobre este NFT ha abierto un debate interesante: ¿se le está escapando el aire a la burbuja de este prometedor mercado digital?

Hace apenas unos años, nadie más allá de las fronteras del mundo crypto conocía de los NFT pero se han vuelto extremadamente populares durante los últimos meses. Gracias a la prensa, a las historias o al furor por este emergente negocio, en algún momento de 2021 se llegaron a intercambiar 400 millones de dólares cada día.

De acuerdo con datos de CryptoSlam esa figura se recortó en más de la mitad. En abril de 2022, se venden cerca de 160 millones de dólares y el número de compradores —cerca de 600 mil al mes— ha ido bajando notoriamente, comparado con los últimos meses del año pasado.

¿Cuál será el futuro del mercado de los NFT? Pues ahí es donde está la apuesta interesante.