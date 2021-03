UNAM separa a profesor (de la Facultad de Contaduría y Administración) que pidió tortura contra manifestantes del 8M

Un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) fue separado de su grupo, luego de que se difundiera un video donde asegura que el gobierno debe torturar a las mujeres que el 8M salieron a marchar, para exigir precisamente que se erradique la violencia de género y los feminicidios.

Se trata del profesor Gerardo Flores Castro, de la Facultad de Contaduría, quien ya había hecho referencia —antes de la marcha del Día Internacional de la Mujer— a la problemática de la violencia contra las mujeres… culpando a las propias víctimas.

Maestro de la @UNAM_MX justifica feminicidios e incita a torturar mujeres en plena clase 🚨😠

“La Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo. Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios”.

Esta fue parte de la reacción de la Facultad de Contaduría y Administración, que en un comunicado explicó que como “medida urgente”, la mañana del 9 de marzo el profesor Gerardo Flores fue separado de su grupo.

Además, aseguró que los y las estudiantes que consideren que sus derechos fueron vulnerados, recibirán acompañamiento legal.

Y es que no es la primera vez que el maestro de la Facultad de Contaduría y Administración replica mensajes violentos o de revictimización.

En el video que hace un par de días circuló en redes, el prof aseguró que el gobierno debía torturar a las manifestantes para saber quién las mandaba a marchar o cuál era su objetivo.

“No sé qué hacen pero yo, yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono, no le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo. Punto. ¿Por qué no agarran a ninguna”.

Este comentario directo y violento, como mencionamos, no ha sido el primero. Gerardo Flores fue expuesto en otro video en donde aseguró que si 10 mujeres son asesinadas… es porque había sido su culpa, revictimizando y estigmatizando a las niñas, adolescentes y adultas víctimas de la violencia más extrema en nuestro país.

“Si mueren, es por algo, no es porque digan vamos a matar a 10 mujeres ahorita, no, eso no… cada quién, el que anda mal termina mal. Punto”.

En 2020, 10 mujeres fueron asesinadas al día… algunas fueron víctimas de feminicidio —la manifestación de la violencia más extrema contra las mujeres— y esto es el cruel reflejo de la crisis que México vive y que es necesario erradicar, tal como los comentarios expresados por el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, que precisamente perpetúan esta situación.