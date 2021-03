Profesor de Universidad Panamericana renuncia tras difundirse video con comentarios misóginos

El profesor Alfonso Gómez Portugal ya no va a tener un día para “ir a echar desmadre y vomitar”… sino todos los que quiera. Al menos en la Universidad Panamericana, donde daba clases, ya no tiene que presentarse.

De acuerdo con un comunicado de la Universidad Panamericana, el mentado profe presentó su renuncia, luego de comparecer ante autoridades de la institución y reconocer que la había regado al realizar comentarios misóginos con alumnos, a quienes preguntó si el hombre tiene su “día especial” para irse a chupar… que es lo que parece que cree que hacen las mujeres el 9 de marzo, cuando varias de ellas paran actividades con motivo del #UnDíaSinNosotras.

“¿Dónde está la equidad? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, dice Gómez Portugal a sus alumnos, en el video que corrió alegremente por internet. Una vez que uno de los estudiantes le dice “seeee, profe, no se ponga chipil… usted también tiene su día” (no con esas palabras, el maestro de Derecho de la Universidad Panamericana pregunta, ““¿Y nos van a dar chance de faltar e ir a echar desmadre y vomitar?, ¿ponernos briagos?”

Según lo que se ve y escucha en la grabación, para Alfonso Gómez Portugal es “discriminación” que sus alumnas y compañeras puedan ausentarse de sus actividades un día del año, en el marco de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer.

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021

Recordemos que desde el año pasado, el 9 de marzo las mujeres que puedan y quieran, se ausentan de sus actividades, como un modo de protesta contra el machismo y la violencia de género de la que son víctimas los 365 días del año. Varias instituciones y centros de trabajo se suman a esta iniciativa. La Universidad Panamericana entre ellas, la cual hasta sacó comunicado para informar a sus alumnas y profesoras que podían ausentarse sin necesidad de sacar justificado.

Ante tal postura de la Universidad Panamericana, Gómez Portugal dijo a sus alumnos que consideraba que se estaba tratando a los hombres “como gatos de bajo pelaje”, por lo que, para desquitarse al más puro estilo de chamaco de kínder, pidió a sus alumnos que no informaran a sus compañeras de la tarea que les había dejado.

Por la actitud mostrada por el ahora exprofesor, la Universidad Panamericana difundió un comunicado en el que refrenda la reprobación de cualquier expresión dirigida en perjuicio de la dignidad de la mujer.