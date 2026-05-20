Lo que necesitas saber: Durante varias semanas, los usuarios del Metro se han visto afectados por el polvo, ruido, piso sin loseta y dificultades para caminar por los andenes y pasillos del transporte que han ocasionado las remodelaciones en al menos 18 estaciones.

Al director del Metro, Adrian Rubalcava, por fin le llegaron todas las quejas por las obras de remodelación en varias estaciones del servicio… aunque de poco sirven, pues los trabajos seguirá. Nomás que ahora ya asumió la responsabilidad de las molestias y hasta pidió a los usuarios tenerle “tantita paciencia”.

Recorrido de Adrián Rubalcava en el Metro // X:@AdrianRubalcava

Adrián Rubalcava pide “tantita paciencia” a usuarios del Metro por obras

Ya ni nos sorprende el descaro de las autoridades, pero bueno. Mediante redes sociales, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, salió a “asumir su responsabilidad” por las molestias que han generado las obras de remodelación en algunas estaciones.

“Es un esfuerzo que he asumido, asumo la responsabilidad, pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro, porque se lo merece México, porque tú lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble“, señaló.

Y de poco sirven sus disculpas, pues continuarán los trabajos en varias estaciones del Metro. Aunque eso sí, al menos estas obras por el Mundial de futbol durarán por mucho tiempo (o eso es lo que dicen).

Remodelaciones rumbo al Mundial continúan en al menos 18 estaciones…

Aunque salir a dar la cara era lo menos que podía hacer, pues los usuarios del Metro se han visto afectados durante semanas por polvo, ruido, piso sin loseta y dificultades para caminar por los andenes y pasillos del transporte.

Y es que tampoco se trata de una o dos las estaciones afectadas por estas remodelaciones, sino de 16 de la Línea 2, además de Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8.

Aunque dentro de todo, recientemente, por fin se reanudó el servicio en la estación Auditorio de la Línea 7… la cual estuvo cerrada desde el 28 de diciembre de 2025.