Lo que necesitas saber: El costo del traslado en tren desde Nueva York al MetLife Stadium en Nueva Jersey pasará de los 12.90 dólares a los 150.

La llegada del Mundial 2026 a Estados Unidos no es todo color de rosa. Tanto locales como visitantes tendrán que enfrentar el aumento del costo del tren de Nueva York… y no será cualquier cosa, pues su precio ¡incrementará casi 12 veces de su tarifa normal!

Tren en Nueva York // X:@MTA

Tren de Nueva York aumentará su costo por el Mundial 2026

México no será el único país anfitrión del Mundial 2026 que enfrentará problemas de movilidad… aunque en Estados Unidos, el tema es el costo.

Resulta que funcionarios del tren de Nueva York anunciaron un aumento del costo en su servicio. Pero no se trata de cualquier incremento, pues durante los partidos de la Copa del Mundo, el viaje costará casi 12 veces más de lo habitual.

Y no, no es broma. El costo del traslado en tren desde la estación Penn de Manhattan hasta el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, normalmente cuesta 12.90 dólares.

Ahora, los fanáticos que decidan moverse en el tren de la Gran Manzana en un trayecto de 14 kilómetros y aproximadamente 15 minutos deberán pagar 150 dólares por un viaje de ida y vuelta en cada partido.

Tren en Nueva York // X:@MTA

FIFA critica aumento y rechaza cubrir costos de transporte…

Ante la situación, la FIFA criticó el aumento de las tarifas del tren y recordó los acuerdos originales con las ciudades sedes del Mundial 2026 en los que “exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos”.

Y aunque el gasto extra en el costo del servicio del tren de NY será para ocho partidos que albergará (incluida la final del torneo el 19 de julio) la FIFA ha rechazado la sugerencia de cubrir los costos de transporte.

Pero bueno, de mientras el nuevo costo ya quedó fijado y la situación se ve complicada para los asistentes del Mundial en Estados Unidos, pues el estacionamiento en el lugar no estará disponible para la mayoría de los fanáticos.