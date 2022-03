Responder a la emergencia: La historia del chef que llevó comidas calientes a la frontera con Ucrania

World Central Kitchen es una organización fundada en el 2010, hace 12 años, por el chef José Andrés y que tiene como objetivo brindar comidas frescas a personas afectadas por crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. A la par, trabaja para construir sistemas alimentarios residentes con soluciones que se lideran localmente.

El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una “operación militar” que hasta el momento se traduce en una invasión utilizando armas de grueso calibre. En este contexto, con miles de desplazados, la organización trabaja para alimentar a las personas que lo necesitan.

El pasado 27 de febrero, el chef José Andrés publicó un video en sus redes sociales desde la frontera con Ucrania para mostrar cuál es la situación que viven cientos de familias que están escapando de sus hogares y no saben qué sigue.

“Este es uno de los lugares en que World Central Kitchen tiene comidas calientes. Está bajo cero esta noche y me encuentro con tantos refugiados, familias que están escapando y no saben qué sigue… ¡Haremos todo lo posible para no decepcionarlos!”.

People of the World…Reporting from the Ukraine border! This is one of the places @WCKitchen has hot meals. It is below freezing tonight & I am meeting so many refugees, families who are escaping & don’t know what’s next…We will do our best not to let them down! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/YiEemUfLlC

— José Andrés (@chefjoseandres) February 28, 2022