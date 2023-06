Ni cuando los chamacos querían ir a En familia con Chabelo… La senadora Xóchitl Gálvez estuvo aferrada a presentarse en el show matutino por excelencia (la mañanera) y, bueno, parece que siempre sí se le hará estar ahí para tener su anhelado derecho de réplica.

De acuerdo con lo que Xóchitl Gálvez presumió en sus redes, un juez solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conceder el derecho de réplica que desde hace meses ha negado a la senadora.

Captura de pantalla

“Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica”, le recordó Xóchitl Gálvez a AMLO… y, efectivamente, en enero pasado, el mandatario dijo que sólo le soltaría el micrófono a la senadora si un juez le hacía “manita de puerco” para aflojar.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y, si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía”, señaló AMLO en aquella ocasión… como si no conociera a Gálvez y supiera que ese comentario la senadora lo tomaría como reto. Y bueno, ahora le tocará cumplir.

Foto: Guillermo Perea-Cuartoscuro.

¿Y para qué quiere ir Xóchitl Gálvez a la mañanera?

Las ganotas que tiene la senadora para ir a la mañanera no son para otra cosa que desmentir algunas cosas que AMLO dijo sobre ella. Una, en realidad: que supuestamente ella dijo que deberían desaparecer los programas sociales.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual (…) usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, señaló Xóchitl Gálvez en una carta que envió a AMLO como primer intento de tener su ansiado derecho de réplica en la mañanera.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Según la propia Xóchitl Gálvez, lo que ella dijo respecto a los programas sociales es que considera que estos son insuficientes para apoyar a los grupos que los necesitan. Si de verdad el gobierno quiere ayudar, lo que debe de hacer es, además de dichos programas, apoyar con educación y generación de empleos.

Y bueno, aunque lo anterior ya lo dijo en otros canales (tanto así que aquí se los exponemos), pues lo que quiere Xóchitl Gálvez es enfrentar al presidente en su show… pero sólo respecto al tema de los apoyos sociales (según).

Muy probablemente AMLO piensa que, si le presta el micrófono a Gálvez, ésta va a sentir que es karaoke y no lo va a soltar para hablar de vaaaaarios temas que tiene pendientes… definitivamente sería algo que muchos quisieran ver, pero que el presidente (gacho) no permitirá…. O a ver, ahora que un juez se lo está pidiendo.