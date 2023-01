Hace unas semanas, cuando le hizo el feo, AMLO dijo que, si un juez le hacía “manita de puerco” para dejar compartir show con la senadora Xóchitl Gálvez, él accedería. Pues a ver…

Según presumió la propia Xóchitl Gálvez, un juez le otorgó un amparo para que acuda a “la mañanera”. Previamente, ella lo había solicitado por las buenas, pero ya que AMLO la mandó a volar, tuvo que recurrir a las autoridades.

“Se abrió una puerta para garantizar el derecho de replica”, aseguró la senadora del PAN al dar a conocer la noticia. “Un juez Federal admitió mi amparo para que el Presidente haga valer mi derecho en su mañanera”.

Fue a inicios de diciembre cuando Xóchitl Gálvez le pidió chance de acudir a la mañanera. Esto luego de que el presidente hizo referencia a ella. AMLO señaló que la panista había dicho que los programas sociales debían ser menos que temporales… es decir, la presentó como opositora de estos.

Foto: Presidencia.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde a cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, indicó Xóchitl Gálvez en carta dirigida al presidente.

Aunque la petición fue muy formal y todo, no pasó lo mismo con la respuesta de AMLO. Bien gacho, la bateó en plena mañanera:

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte (…) Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar”, señaló AMLO.

Foto: Milenio

“Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía”. Y bueno, no se lo dijo dos veces: Gálvez fue a solicitar su ampara y éste ya se le concedió.

“Es tiempo de ser valientes. No le saque, presidente”, señaló Xóchitl Gálvez en la espera de que el presidente López Obrador le de fecha y hora para acompañarlo en el show matutino #1 de México.

Lo que, en teoría, hará Xóchitl Gálvez es aclarar que ella apoya los programas sociales… sólo que considera que son insuficientes si el gobierno no hace otras cosas para apoyar a la población. Cosillas como más educación y generación de empleos.