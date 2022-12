Tanto que le costó a AMLO que La Mañanera sea considerado el programa #1 de la televisión humorística mexicana… no, pues cómo le va a andar cuadro a la senadora Xóchitl Gálvez.

Luego de que la panista le pidiera chance de ir a aclarar algunas cosas que se dijeron en su contra (más bien que él dijo), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó, precisamente, en plena mañanera “NO”. No le va a dar espacio en su show matutino.

Foto: Presidencia.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte”, señaló AMLO. “Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía”.

Xóchitl Gálvez pidió espacio en La Mañanera, luego de que el mandatario asegurara que ella tenía la intención de desaparecer programas sociales en Hidalgo. Especialmente, el que está destinado a apoyar a los adultos mayores.

Lo anterior lo dijo AMLO luego que la fan de Cruz Azul (y senadora panista) declaró en la Feria del Libro de Guadalajara que los programas sociales debían ser temporales… para que, así, las personas pudieran ganarse la vida por cuenta propia. Entonces, más que programas sociales, lo que Xóchitl Gálvez dijo que el gobierno federal debería hacer es echarle galleta en la generación de empleos.

Foto: Milenio

Y, entonces, como AMLO dijo que Xóchitl era menos que la Grinch de los programas sociales, ésta le mandó una misiva para ir a La Mañanera a aclarar su posición:

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde a cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, pidió Gálvez en su carta dirigida a AMLO.

Foto: Cuartoscuro

El presidente advirtió que sólo dejará que Xóchitl Gálvez esté en su show matutino si ésta consigue obligarlo a darle derecho de réplica. Entonces, para eso, la senadora debería aplicarse con las autoridades correspondientes.

“Cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no”, reprochó AMLO.

El presidente agregó que Xóchitl Gálvez no puede decir que no cuenta con espacios dónde explayarse en sus posicionamientos. “Ella tiene todos los foros: que vaya al Reforma o con López-Dóriga o con Ciro o con Chumel, con Alazraki, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado”.