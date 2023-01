Que si copió. Que no copió. Que no confirmó nada ante un notario y luego que sí. El caso del plagio de Yasmín Esquivel avanza con la rapidez de una tortuga, aunque toda la comunidad universitaria espera que la UNAM llegue a la verdad, pero mientras eso sucede, El Universal difundió la conversación de un supuesto audio de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, el otro tesista implicado, donde acepta que copió la tesis de la ministra.

Ahora resulta que en este supuesto audio se escucha a Édgar Ulises Báez Gutiérrez —autor de la tesis que antecedió a la de Yasmín Esquivel— decir que aceptó ante integrantes de un comité de la UNAM, que se lanzaron a su casa para “esclarecer la verdad histórica de los hechos”, que tomó unas partes de la tesis de Yasmín Esquivel.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Además de que si bien le dijo a esta parte del comité de la UNAM que nunca había recibido a un notario público en su cantón, pues, ¿qué creen? Que les mintió.

Filtran supuesto audio de tesista confesando que le copió a Yasmín Esquivel

¿Cómo está eso de que mintió? Pues sí, de acuerdo con El Universal, en el supuesto audio Báez confiesa que mintió ante este comité sobre la visita de un notario a su domicilio —en esta visita el exestudiante de la UNAM supuestamente reconoció que copió partes importantes del proyecto de tesis de la ministra, entre 1985 y 1986. Ya ven que Yasmín Esquivel ha dicho que este trabajo lo había desarrollado mucho antes que la tesis de Báez, la de 1986,

(Por este caso, por cierto, la Fiscalía de CDMX ya abrió una carpeta de investigación, respaldándose con un video donde aparecen Báez y el el titular de la Notaría 121, Amando Mastachi).

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Según la conversación grabada, Édgar Ulises Báez le explica a otra persona cómo fue la visita que recibió por parte de los integrantes del comité de la UNAM —junto con un notario público— y ahí, en su casa, ante ellos, reconoció que tomó algunas cosillas de la tesis de Yasmín Esquivel, aunque dijo que no la copió tal cual (cosa que también es extraña pues los dos trabajos de tesis son idénticos, pero bueno).

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Vinieron del comité de la UNAM y ellos ante el notario me preguntaron si había venido algún otro notario, y me enseñaron la foto del notario que vino, y yo les dije no (…) Ah, pero ahí se aclara, como está estipulado, de que sólo tomé algunas referencias, que no copié íntegramente la tesis”, se escucha decir a Báez.

Y, ¿ahora?

El audio se suma a todo el ruido que ha causado el caso de Yasmín Esquivel, sobre todo en la parte de esta historia relacionada con la supuesta confesión de Báez ante un notario público de que sí copió algunas partes de la tesis de la ministra —documento que ha usado Esquivel como defensa.

Aunque después en entrevista con Eje Central, Báez rechazó toda esta info. Y luego, el mismo notario apareció para confirmar que sí estuvo presente en la firma de unos documentos con Báez —aunque, ojo, no avaló el contenido de estos docus.