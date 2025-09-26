Lo que necesitas saber: El acuerdo funcionará para trasladar las operaciones de TikTok en Estados Unidos como una nueva empresa conjunta.

Todo el rollo de Donald Trump y TikTok ha llegado a su fin. Luego del supuesto acuerdo con China, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para garantizar el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos.

Getty Images

Trump firma orden para que TikTok funcione en Estados Unidos

El presidente Donald Trump por fin decidió darle vuelta a la página a todo el tema de TikTok… y este jueves, firmó una orden para que la famosa plataforma de videos pueda funcionar de manera “segura y legal” en su país.

Tan solo hace unos días, tras echarse una llamadita con Xi Jinping, el presidente estadounidense había presumido que la aprobación del acuerdo de TikTok con su matriz china, ByteDance.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley”, aseguró el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

El acuerdo funcionará para trasladar las operaciones de TikTok en Estados Unidos como una nueva empresa conjunta. Además, Oracle actuará como proveedor de seguridad.

Donald Trump firma nueva orden // Foto: Getty Images

¿Quién tendrá el control de esta nueva empresa?

Pues compañías estadounidenses tendrán el 80% de la nueva empresa que operará TikTok en Estados Unidos y ByteDance junto con otros inversores chinos tendrán el restante.

Y si te preguntabas quién se quedaría con la nueva empresa de TikTok, pues el vicepresidente aclaró que Estados Unidos y los inversores estadounidenses tendrán el control del mismo.