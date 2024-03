Que no los agarren en curva: Aquí las calles cerradas en el Zócalo por evento de Sheinbaum

Lo que necesitas saber: Por el evento del inicio de campaña de Sheinbaum algunas vialidades del Zócalo de CDMX estarán cerradas.

Porque no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no venza… este 1° de marzo inician las campañas de las elecciones 2024. Y para que no los agarren en curva acá en CDMX, les dejamos información útil sobre las calles cerradas en el Zócalo por el evento de Claudia Sheinbaum.

Sí, Claudia Sheinbaum arrancará su campaña como candidata a la Presidencia en el corazón del Centro Histórico a las 4 de la tarde este viernes 1° de marzo, mientras que Xóchitl Gálvez lo hará en Fresnillo, Zacatecas y Jorge Álvarez Máynez en Lagos de Moreno, Jalisco.

Foto: @OVIALCDMX

Aquí las calles cerradas en el Zócalo por evento de Sheinbaum

Va de nuevo, por si se piensan lanzar o andarán por la zona: a las 4 de la tarde comenzará el evento de Sheinbaum en el Zócalo chilango.

Como es usual en manifestaciones o eventos masivos, el Metro de CDMX cierra las entradas/salidas de la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 —que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Foto: @OVIALCDMX

Por lo que es probable que si quieren llegar al Centro, lo tendrán que hacer vía las estaciones Pino Suárez, Allende o San Juan de Letrán, esta última de la Línea 8. Habrá que esperar el anuncio del Metro, pero por lo pronto ya les avisamos que es probable el cierre de la estación Zócalo.

En cuanto a las calles cerradas, sabemos que el Zócalo ya es peatonal, así que no hay falla, peeeeeero ya están las clásicas vallas en los accesos a la plancha, mientras que el acceso Madero permanecerá cerrado.

La circulación ya está cerrada en avenida 20 de noviembre a partir de República de Uruguay.

Los accesos que indica OvialSSCCDMX para entrar al Zócalo son por 5 de Mayo e Isabel la Católica.

Las alternativas viales

Ok, ya sabemos que los accesos al primer cuadro del Zócalo estarán custodiados por la policía chilanga y que en las inmediaciones habrá movimiento cargado, ¿cuáles son las alternativas?

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

La misma SSC de CDMX informó que podemos tomar Eje Central, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José Ma. Izazaga y Fray Servando T. de Mier.

Hasta ahí la info. Por aquí también les dejamos el calendario de las elecciones, aprovechando el viaje del inicio de las campañas para que todo mundo ande trucha.

