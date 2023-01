Vivimos en una época llena de nostalgia donde las grandes empresas del entretenimiento están trayendo de vuelta algunas de las series y películas que formaron parte de nuestra infancia/adolescencia. Aunque eso sí, en lugar de ofrecer lo mismo, hay quienes prefieren darle una vuelta a sus historias y personajes para ofrecerle algo más a los espectadores. Tal es el caso de la nueva serie animada de Velma, que nos muestra una nueva versión de los personajes creados por Hannah-Barbera.

Fue a inicios de octubre de 2022 y en medio de la Comic-Con de Nueva York cuando HBO Max soltó el primer tráiler de esta producción basada en los orígenes de Velma Dinkle, la cual fue creada y protagonizada por Mindy Kaling. Y por supuesto que desde aquel vistazo hizo que muchos pararan las cejas, pues en unos cuantos segundos nos dimos cuenta de que esta trama traía de vuelta al equipo de Misterio a la Orden, pero a diferencia de las animaciones donde sale Scooby-Doo (a quien no veremos en esta ocasión), la serie está enfocada en el público adulto.

Imagen del teaser. Foto: HBO Max.

Por fin se estrenó la serie de ‘Velma’ en HBO Max y causó un montón de controversia

Poco a poco fueron apareciendo más detalles sobre la serie animada de Velma, como los nuevos looks de Fred, Daphne y Shaggy, los cuales enojaron a los fans de la vieja escuela que crecieron viéndolos en la televisión. Sin embargo, muchos decidieron darle una oportunidad a esta propuesta, porque más allá de cómo lucen los entrañables personajes de Hannah-Barbera –que algunas veces, este punto es intrascendente–, lucía muy interesante en cuanto al tono, humor y sobre todo la animación. Finalmente el 12 de enero llegaron los primeros dos episodios de esta producción al catálogo de HBO Max, y la verdad es que no esperábamos que le lloviera tanto hate.

No había cumplido ni un día en la plataforma de streaming y al menos en redes sociales ya podíamos leer a un montón de usuarios quejándose y decepcionados por lo que acababan de ver pero, ¿realmente es para tanto? Bueno, pues acá les explicaremos algunos puntos por los que las nuevas aventuras de Velma y toda la pandilla de Misterio a la Orden han causado polémica. Aunque eso sí, de una vez les avisamos que aquí podrán encontrar spoilers, así que si ustedes de plano no quieren saber qué pasa en los primeros capítulos, les recomendamos que chequen todo esto después. Ya están avisados.

El cambio de los icónicos personajes de Scooby-Doo

Ok, empecemos por lo más básico. Como ya lo mencionábamos antes, los fans de Scooby-Doo pegaron el grito en el cielo cuando vieron cómo se verían los integrantes de Misterio a la Orden en esta nueva serie animada. Para empezar, Velma Dinkley ahora es una chica de origen afroasiático, lo cual se puede entender, pues la creadora de este proyecto es Mindy Kaling y quizá buscaba crear un personaje que se pareciera a ella o con el que pudiera empatizar para escribir una mejor historia. Además, aquí reafirman lo que ya se había confirmado hace algunos meses: que es lesbiana y siente algo por Daphne, con quien tuvo una gran amistad cuando eran niñas.

Sin embargo, ella no fue la única que cambió su origen, pues en los primeros episodios nos muestran que Daphne también tiene rasgos asiáticos y es la hija adoptiva de una pareja lésbica, e incluso intuyen que le interesa Velma de otra manera, dando a entender que se identifica como bisexual. Tampoco podemos dejar de lado a Shaggy, quien ahora es llamado Norville y lo muestran como un adolescente afrodescendiente un poco más inteligente que se muere por la protagonista de esta serie. Aunque eso sí, a pesar de que Fred luce muy similar al de Hannah-Barbera, a algunos no les pareció que lo retrataran como un joven rico y tonto que no puede valerse por sí mismo, pues consideran que lo ridiculizaron y prácticamente lo dejaron como un personaje inútil.

Fotos: HBO Max

Por supuesto que esto contrasta con los protagonistas originales de la franquicia con los que la mayoría crecimos. Sin embargo, así como ha pasado con otras producciones, los comentarios negativos para la serie animada de Velma se centraron en la llamada “inclusión forzada” que lamentablemente, en lugar de abrir el diálogo y buscar una mejor manera de mostrar a comunidades como la afrodescendiente, asiática o LGBTQ+, una vez más nos dejaron ver un poco del racismo que muchos andan propagando en redes sociales. Pues ya saben, hay quienes no están de acuerdo en la forma en que las productoras cambian los orígenes de los personajes para incluir a sectores de la población que no han sido retratados correctamente en el cine y la televisión. (POR ACÁ les contamos sobre los fandoms tóxicos y algunos casos sobre series que han tenido que enfrentarse a las amenazas por parte del público).

El humor es un tanto esssstraño

Otra de las partes que a muchos no les gustó de los primeros episodios de Velma fue el humor. Para algunos fans del universo de Scooby-Doo, los involucrados intentaron hacer con este proyecto algo similar a lo que ofrece la serie animada de Harley Quinn, que muestra a sus personajes haciendo chistes subidos de tono, dicen una que otra grosería y los ponen en situaciones en las que jamás creímos verlos. Sin embargo, a diferencia de esa producción, las cosas con la pandilla de Misterio a la Orden nomás no cuadran.

Sabemos que Mindy Kaling fue una de las guionistas de series cómicas grandiosas –como The Office– y es increíble como comediante, pero aquí parece que con los chistes están tratando de hacer que los personajes luzcan inteligentes pero suenan bastante pretenciosos (por momentos hasta pueden parecer odiosos). En pocas palabras, le dan muchas vueltas a un chiste y de plano no llegan a ningún lado, lo cual puede hacer que el público de plano no conecte con los protagonistas y mucho menos se ría de lo que está pasando, una de las razones por las que vemos una serie de comedia, ¿no creen? Bueno, pues eso no le gustó a quienes ya checaron los capítulos que están disponible s en HBO Max.

Foto: HBO Max

Escenas o situaciones que son nuevas para los personajes de Misterio a la Orden

Por último pero no menos importante, es momento de hablar de varias situaciones dentro de la serie que hicieron enojar a los seguidores de Scooby-Doo. Para empezar, está el hecho de que hay algunos que consideran que hay momentos que quizá están un poco demás, como la primera toma de toda la serie de Velma donde vemos a Daphne peleando en las regaderas y sin ropa con otra chica. A pesar de que de alguna manera está justificada la existencia de esta secuencia en ese instante –pues en ella se burlan y hacen referencia a que series como Riverdale utilizan la sexualidad y los desnudos para vender o atraer a la audiencia–, hubo quienes sacaron el rosario y se pusieron a rezar por lo que acaban de ver.

Continuando con esta parte, en el segundo episodio vemos que Daphne es quien vende drogas en la secundaria a la que asiste, e incluso soborna a Velma con no entregarle la información que busca si no le da dinero o la ayuda a entregar su producto. Aquí también causaron polémica porque jamás habíamos visto a estos dos personajes haciendo cosas ilícitas y claro que era impensable que las dibujaran como dealers. Pero quizá lo que llamó la atención fue que en algún punto de este mismo capítulo, ambas terminan besándose e incluso dándonos a entender que entre ellas hay algo más que amistad… así, tal cual.

Foto: HBO Max

Así, hay un montón de escenas que para la vieja escuela podrían ser muy fuertes, pero parece que están tratando de reinventar a estos personajes que surgieron hace más de 50 años para una nueva generación con la serie animada de Velma. Porque vamos, todos ya conocemos la fórmula de sus historias y para ser honestos, es interesante lo que anda haciendo HBO Max, pero probablemente el ritmo, el tono y la comedia no sea la ideal como para romperla, porque al público –en su mayoría– no les está gustando cómo están tratando a toda la pandilla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen derecho a enojarse los fans o es too much?