Tras su abrazador recibimiento en festivales de cine, The Whale de Darren Aronofsky protagonizada por Brendan Fraser se perfila para llevarse cualquier cantidad de nominaciones en la temporada de premios venidera. Pero desde este momento, es claro que varias figuras de la industria se han sentido conmovidas por la película… Y una de ellas es Adam Sandler.

Adam y Brendan recientemente tuvieron una plática en la sección Actors On Actors de la revista Variety donde hablaron un poco de su amistad, de su tiempo juntos cuando hicieron Airheads en los 90 y sobre los trabajos recientes de cada uno.

Sin embargo, de entre todas las cosas que platicaron, llamó la atención las palabras que Sandler dijo sobre la interpretación de Fraser en la película de Aronosfky.

Las palabras de Adam Sandler a Brendan Fraser por ‘The Whale’

Mucho se dice que The Whale es el gran regreso de Brendan Fraser a los reflectores hollywoodenses. Pero el actor no lo ve así precisamente. Eso sí, él mismo entiende por qué la gente lo dice ya que si bien ha hecho diferentes trabajos en estos años, la realidad es que no han sido apariciones con éxito masivo. Desde luego, la nueva cinta de Darren Aronosfky es una cosa distinta.

Y como decíamos, otras figuras como Adam Sandler han expresado el impacto que la película ha provocado luego de verla (solo algunos la pudieron ver en meses recientes pues no se ha liberado internacionalmente). “Me hizo llorar mucho, porque eres mi amigo”, le dijo Sandler a Fraser en la plática que tuvieron ellos dos para el Actors On Actors de Variety.

Durante la plática, Adam Sandler no paró de elogiar a Brendan Fraser por el papel de Charlie, un maestro que pesa casi 300 kilos y que busca la redención con su familia, especialmente con su hija (interpretada por Sadie Sink), cuando él atraviesa una difícil situación de salud.

“Eres muy bueno en The Whale, hombre… Mi corazón se rompió durante toda la película. Cada cosa que hacías era incómodo de ver, muy triste. Esa agonía en la que estabas…”, dijo un emotivo Sandler a Fraser en su plática.

Recordaron también su época en ‘Airheads’

Por supuesto, no todo fue pura emotividad con The Whale. Por ahí, Adam Sandler y Brendan Fraser recordaron la época de los 90 cuando coprotagonizaron Airheads, donde hacía a una banda de rock que en su desesperación por ganar reconocimiento, secuestran una estación de radio.

Según lo que cuenta Adam Sandler, el director Michael Lehmann no quería a Fraser para aparecer en aquella cinta. Pero el comediante que antes estuvo en Saturday Night Live, convenció a Lehmann de que contratara a Brendan para la película.

“Fui a su casa como a las 4 de la mañana, lo desperté y le dije: ‘Solo sé que Adam Sandler no estará en ‘Airheads’ a menos que el viejo Fraser esté en ella‘”, contó el también protagonista de Golpe bajo. Aquí la plática completa de ambos.