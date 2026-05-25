No hay nada que Alberto Lati no pueda hacer. Es uno de los periodistas deportivos más preparados y respetados del mundo, encargado de presentarnos a quienes hacen posibles las historias más fascinantes en todos los deportes. Y ahora le entra al doblaje con Minions y Monstruos.

Minions y Monstruos es la nueva película dentro de la franquicia animada de Despicable Me, en la cual conocimos a los adorables minions: unos entes amarillos que primero sirven a Gru en sus malvados planes para luego explorar el mundo por su cuenta.

La noticia alrededor de esta nueva película es que Alberto Lati formará parte del elenco de voces en español de Minions y Monstruos a través de un personaje nuevo para este universo. Por acá les contamos.

Minions y monstruos

Minions y monstruos es la tercera película en solitario de los minions, producida por Illumination bajo la dirección de Pierre Coffin, que nos trae de vuelta a la vida de estos personajes amarillos, quienes ahora se van directamente a Hollywood a causar un montón de caos. ¿Cómo? Liberando a los monstruos del Monsterverse de Universal Pictures.

Imagen de ‘Minions y Monstruos’ / Foto: Universal Pictures

Alberto Lati en el elenco de voces

Alberto Lati prestará su voz para Elwood, un famoso productor de cine que, tras ver el desastre que provocan los Minions entre los estudios cinematográficos, toma la decisión de convertirlos en estrellas y protagonistas de una película.

Entre las voces en inglés para Minions y monstruos están Zoey Deutch, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Allison Janney, Pierre Coffin y Trey Parker.

Imagen del personaje de Alberto Lati en ‘Minions y Monstruos / Foto: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Minions y monstruos?

Minions y monstruos llegará a salas de cine en medio de los estrenos del verano: el próximo 1 de julio de 2026.