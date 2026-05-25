En la edición de 2026 del Festival de Cannes hubo más de un ganador a Mejor Dirección: el polaco Paweł Pawlikowski por Fatherland y el dúo conformado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, también conocidos como Los Javis, por La bola negra.

De Pawlikowski sabemos bastante al ser uno de los cineastas más aclamados de los últimos años con títulos como My Summer of Love, Ida y Cold War, las dos últimas nominadas al Oscar en categorías como Película Internacional y Dirección, respectivamente, además de su triunfo en Cannes por Cold War.

Pero fueron los Javis quienes más han dado de qué hablar con su película y la carrera que han construido para llegar a la competencia de Cannes.

Los Javis compartieron el triunfo con Pawlikowski en Cannes / Foto: IG

¿Quiénes son Los Javis?

Los que apenas van a revolucionar el mercado internacional son Los Javis con La bola negra, la cual compitió por la Palma de Oro en Cannes. La cinta no sólo se llevó el premio por dirección, sino la segunda ovación más extensa en la historia del festival con 20 minutos registrados.

Sabemos que los aplausos no significan nada. Pero en el caso de La bola negra es confuso porque esos 20 minutos después de su proyección terminaron en críticas bastante divididas entre quienes reconocen su genio y quienes están molestos por la forma en la que “simplifica” uno de los periodos más crudos en la historia de España a través de una figura tan relevante como Lorca.

Sin importar eso, la cinta ya se perfila fuerte para la temporada de premios, sobre todo después de que Netflix ganó los derechos de distribución y amenazó con convertirla en el centro de su próximo año cinematográfico.

Penélope Cruz en ‘La bola negra’ de los Javis / Foto: Cannes

La bola negra

Mientras llega a salas de cine, podemos adelantar algunas cosas. La bola negra es una producción entre España y Francia que toma su nombre de la novela inconclusa de Federico García Lorca, quien empezó a escribirla en 1936, el mismo año en que murió a manos de la dictadura de Franco.

La historia fue reinterpretada por Calvo y Ambrossi para presentarnos a tres hombres de distintas épocas —1932, 1937 y 2017—, todos marcados por la obra de Lorca y algunos elementos clave de su universo artístico como el deseo, el placer y el dolor.

La película cuenta en su elenco con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Las series de Los Javis: Paquita Salas, Veneno y La mesías

Antes de triunfar en Cannes con La bola negra, Los Javis construyeron una carrera bastante interesante marcada por la diversidad y la representación. Y es en televisión donde encontramos algunas de sus creaciones más importantes.

Paquita Salas

En 2016 estrenaron Paquita Salas, una producción que celebra la cultura pop española a través de su protagonista: una representante artística que pierde a su principal talento y debe reinventarse mientras navega entre amistades, enemigos y el miedo constante al fracaso.

Paquita Salas tendrá una cuarta temporada programada para este 2026 y sus primeras tres temporadas están disponibles en Netflix.

Veneno

Continuaron su racha con Veneno, una miniserie de 2020 que funciona como una biografía de Cristina Ortiz, mejor conocida como La Veneno, figura trans fundamental para entender la cultura pop española contemporánea.

Veneno está disponible en HBO Max.

La mesías

Y en 2023 estrenaron La mesías, un complejo drama sobre la relación entre el trauma y la fe, y cómo muchas veces uno depende del otro para existir. La serie sigue a dos hermanos que, después de sobrevivir a una infancia marcada por el fanatismo religioso de su madre, intentan evitar que otros vivan el mismo destino.

La mesías está disponible en HBO Max.