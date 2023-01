Muchos pensábamos que Alec Baldwin ya se había salvado de enfrentar a la ley estadounidense por lo que pasó en el rodaje de la película Rust, pero la realidad es muy distinta. Lo decimos porque nos acabamos de enterar que será acusado de homicidio involuntario por el la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció en el set de filmación cuando el actor disparó una pistola de utilería.

Resulta que este 19 de enero y de acuerdo con la BBC, la fiscal del distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, anunció en un comunicado que se presentarían cargos contra Baldwin y Hannah Gutierrez Reed (la encargada de las armas para la cinta) a finales de mes. Esto después de que revisaran exhaustivamente las pruebas y determinaran que existen elementos suficientes como para acusarlos.

Foto: Getty Images

Por ahora, lo único que se sabe es que Alec Baldwin y Hannah podrían enfrentar una condena de hasta 18 meses en la cárcel y una multa de 5.000 dólares (cerca de 95 mil 123 pesos mexicanos) si son declarados culpables. Aunque eso sí, Carmack-Altwies mencionó que ambos serán juzgados conforme a la ley, pero hasta el momento no hay una fecha para que enfrenten a la ley de Estados Unidos. Sin embargo, parece que es cuestión de tiempo para conocer el resultado final y la situación tanto de la actor como la armera de Rust.

Después de librarla, Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario

Además de la muerte de Halyna Hutchins, el director de la película, Joel Souza también resultó herido en el tiroteo, pero los fiscales dijeron que no se presentarían cargos al respecto. Tras el tiroteo, Baldwin declaró que el arma había fallado, además mencionó que no había apretado el gatillo y que no sabía que estaba cargada.

“No sé qué pasó en el set. No sé cómo llegó esa bala a la pistola. No lo sé”, dijo Alec Baldwin en diciembre de 2021. Sin embargo, a pesar del fatídico accidente, en octubre de 2022 se supo que tanto la producción de Rust como la familia de Hutchins habían llegado a un acuerdo para reanudar la filmación en enero de este año (POR ACÁ les contamos cómo estuvo el asunto). Por ahora no hay una fecha de estreno oficial, pero después de la tragedia y a manera de tributo a Halyna, llegará a la pantalla grande esta cinta que tiene una de las historias más catastróficas en la historia del cine.

Foto: Getty Images