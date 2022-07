Agárrense que Alfonso Cuarón ya trabaja en una nueva película junto a Charlize Theron

Como ganador, sin duda… El buen Alfonso Cuarón parece que ya prepara su próxima entrega cinematográfica de la mano de Amazon Studios. Se trata de una película que se llamará Jane, basada en la vida del reconocido escritor de ciencia ficción, Philip K. Dick.

Este nuevo proyecto contempla la participación de nada más y nada menos que Charlize Theron… y la verdad es que suena bastante interesante. Por acá les contamos cómo está la onda.

Charlize Theron. Foto: Getty.

¿Quién fue Philip K. Dick?

Los amantes acérrimos de la ciencia ficción lo conocerán mejor, pero para quienes no, Philip K. Dick es uno de los autores más populares y célebres dentro de ese género. Tan solo para que se den una idea de la magnitud de su obra, fue él quien escribió Do Androids Dream of Electric Sheep?, que es la historia en la que se basa la peli Blade Runner de Ridley Scott estrenada en 1982.

Y así como esa, tiene muchas obras sobresalientes que lo encumbran como uno de los grandes creativos del sci-fi. Pero muchas de esas obras también escondían algunos pesares que él mismo arrastraba, como el fallecimiento de su hermana gemela Jane quien perdió la vida seis semanas después de su nacimiento.

Bueno, pues será la melliza de K. Dick parte de la trama central de la próxima película de Alfonso Cuarón y Charlize Theron.

Ilustrativa de Philip K. Dickens. Foto: Especial.

Alfonso Cuarón y Charlize Theron trabajarán en la cinta ‘Jane’

El cineasta mexicano y la actriz de origen sudafricano están produciendo Jane, que como dijimos estará inspirada en la vida de Philip K. Dick y su fallecida gemela. El proyecto está autorizado por Isa Hacket, la hija del autor mencionado.

“Jane, la hermana gemela de mi padre que murió pocas semanas después de nacer, estaba en el centro de su universo… Como corresponde a un hombre con su imaginación única, esta película desafiará las convenciones de una película biográfica y adoptará la realidad alternativa que Philip K. Dick deseaba tan desesperadamente, una en la que su amada hermana sobrevivió más allá de las seis semanas de edad”, dijo Hackett en un comunicado (vía Deadline).

Alfonso Cuarón en Cannes 2022. Foto: Getty.

Si bien es un hecho que Alfonso Cuarón (a través de su compañía Esperanto Filmoj) y Charlize Theron producirán esta cinta junto a Hackett, las fuentes dicen que se espera que el cineasta de Roma y Gravity también dirija este largometraje. Por otro lado, la actriz que vimos en Mad Max: Fury Road sería la protagonista.

En el proyecto también está involucrado Amazon Studios, por lo que es muy posible que la película sea un proyecto para la plataforma de Prime Video. Sin embargo, ese detalle no se ha confirmado como tal, así como tampoco una fecha de estreno. Esperaremos esos detalles por acá, porque suena bastante interesante todo.