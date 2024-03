Checa el escalofriante primer tráiler de 'Alien: Romulus' con Cailee Spaeny

Lo que necesitas saber: Agárrense, porque en 'Alien: Romulus' regresa uno de los personajes más escalofriantes del cine de ciencia ficción.

Definitivamente, a la industria cinematográfica le encanta pegarnos en la nostalgia, pues en los últimos años han traído de vuelta un montón de historias que marcaron época. Y si ustedes son fans de la ciencia ficción y terror, seguramente deben estar emocionados con Alien: Romulus, pues después de siete años, regresa esta saga a la pantalla grande.

Como recordarán, luego de la adquisición de 21st Century Fox por parte de Walt Disney Company, se confirmó en la CinemaCon de 2019 que desarrollarían más cintas de esta franquicia. Para marzo de 2022, se anunció que Fede Álvarez (quien estuvo a cargo de Evil Dead y Don’t Breathe) escribiría y dirigiría una nueva película después de presentar su propia historia, bajo la producción del mismísimo Ridley Scott.

Ridley Scott regresa a la franquicia como productor de ‘Alien: Romulus’/Foto: 20th Century Fox

Para que no se nos confundan (porque es un poco enredado entender este universo y el orden de las películas), Alien: Romulus es una trama independiente que se centra entre los eventos de Alien (1979) y Aliens (1986), así que más o menos pueden darse una idea de en qué momento de la línea del tiempo de la franquicia se sitúa esta nueva aventura.

Por fin se estrenó el primer tráiler de ‘Alien: Romulus’

En realidad, el plan inicial era que Alien: Romulus llegara directo al catálogo de Hulu. Sin embargo, a la mera hora decidieron que lo mejor era que la película se estrenara como se debe en las salas de cine. Pero ahora, después de mucha espera y no saber nada de esta cinta, por fin soltaron el primer adelanto y vaya que una vez más, prometen dejarnos al filo del asiento.

En este vistazo seguimos por unos cuantos segundos a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales en un mundo distante, quienes investigando en las profundidades de una estación espacial abandonada, se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo (ya saben de quién hablamos) a la cual deberán enfrentar. Y aunque no hay más detalles de la trama, se ve que todo se pondrá intenso.

David Jonsson en el primer tráiler de ‘Alien: Romulus’/Foto: 20th Century Fox

Otra de las cosas que llama la atención de esta película es su elenco, pues cuenta con nombres como Cailee Spaeny (quien recientemente protagonizó Priscilla de Sofia Coppola), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) y Aileen Wu. Así que esto definitivamente promete muchísimo.

Hasta el momento se sabe que Alien: Romulus llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de agosto, aunque todavía no se confirma la fecha exacta de estreno en México y Latinoamérica. Pero mientras esperamos a que confirmen el día en que podremos ver esta cinta en nuestro país, a continuación les dejamos el primer tráiler para que vayan calentando motores.

