Si de elencos de primer nivel se trata, la industria del cine verá uno muy rifado en la próxima película de Yorgos Lanthimos. El cineasta de origen griego ya tiene en la mira su nueva cinta, la cual llevará por título And, que ya tiene a Emma Stone y Willem Dafoe como parte de su reparto estelar.

Así lo confirmaron medios como Deadline este jueves 29 de septiembre, con el detalle de que el proyecto ya tiene luz verde para arrancar su producción próximamente. Les contamos todo lo que se sabe sobre este largometraje.

Emma Stone y Yorgos Lanthimos. Foto: Getty

Emma Stone, Willem Dafoe y el cast de la película ‘And’ de Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos se ha ganado un lugar importante como uno de los directores más sobresalientes de los últimos años. The Lobster del 2015 catapultó su carrera a nivel internacional y desde entonces, su subida en el panorama hollywoodense ha sido meteórica con otras cintas como The Killing of a Sacred Deer (2017) y The Favourite (2018).

Para finales de este año mirando hacia el 2023, el cineasta griego tiene contemplado el estreno de Poor Thing que tendrá en su elenco a Emma Stone y Willem Dafoe. Y bueno, parece que el director y este par de actorazos seguirán colaborando juntos más allá de esa película.

Willem Dafoe. Foto: Getty.

El próximo proyecto cinematográfico de Lanthimos luego de Poor Thing, se llamará And y como les habíamos mencionado antes, tendrá tanto a Emma Stone como a Dafoe en su elenco principal. Pero el reparto no se queda ahí, ya que también están confirmados Jesse Plemons y Margaret Qualley (quien también estará en Poor Thing).

La película será producida y distribuida por las compañías Searchlight Pictures, con la que Yorgos ha trabajado constantemente en los últimos años, además de Film4. ¿Cuál es la trama de la cinta? Bueno, ese detalle aún no se ha revelado desafortunadamente, pero estaremos al tanto de lo que se informe en el futuro.

Aunque no sabemos aún por donde se dirigirá la trama, ya con esos nombres a bordo la cosa pinta bien. Según se dice, la producción de la película comenzará en octubre con la fotografía principal en Nueva Orleans. ¿Qué le parece lo que anda cocinando Yorgos Lanthimos?

Margaret Qualley. Foto: Getty