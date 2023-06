Apple Studios tiene la agenda llena de grandes lanzamientos cinematográficos de cara al futuro y sí: Argylle con Henry Cavill y Dua Lipa es uno de los más sonados al momento.

Desde que se anunció en el 2021, la cinta generó bastante expectativa, primero que nada, por el elenco de primerísimo nivel que juntó. Y a partir de ello, el público se ha preguntado qué es lo que nos presenta esta historia… Así que acá recapitulamos el dato y les contamos lo que se sabe de este largometraje.

Dua Lipa y Henry Cavill en una primera imagen de ‘Argylle’. Foto: Apple Studios.

Lo que sabemos sobre ‘Argylle’ con Henry Cavill y Dua Lipa

Argylle con Henry Cavill promete ser una historia que interese a los fans de los thrillers de espionaje con toques de acción. Como les contábamos, la cinta se anunció hace un par de años y hay un poco de misterio respecto al material de origen en el que se basa.

La película se inspira en el libro del mismo nombre escrito por Elly Conway. Cabe destacar que esta novela es el debut de dicha autora en el mundo de la literatura. Sí, es una escritora primeriza, y su identidad ha generado bastante revuelo porque no hay mucha información sobre ella en internet.

Algunos sitios de librerías solo indican que ella vive en Estados Unidos y actualmente está escribiendo la continuación del primer libro de Argylle. Por el momento, la novela no se ha publicado y como detallas las librerías, las diferentes ediciones por idioma se publicarán en julio de este 2023, mientras otras llegarán hasta noviembre.

Portada de una de las ediciones del libro ‘Argylle’. Foto: vía Amazon.

La trama de la película

Tomando en cuenta lo anterior, debemos decir que los detalles sobre la trama de Argylle con Henry Cavill son escasos. Eso sí, como dijimos antes, esta será una entrega con suspenso y acción que promete –según la gente que está desarrollándola– revolucionar el género del espionaje.

De acuerdo con Collider, la película nos mostrará la historia de un espía llamado precisamente Argylle (interpretado por Cavill) quien sufre de amnesia. Debido a ello, lo engañan y le hacen creer que es un exitoso escritor de novelas de espías.

Pero cuando sus recuerdos y habilidades vuelven, él se embarca en una misión para vengarse de la organización para la que trabajaba antes, conocida como The Division. La sinopsis del libro compartida por Penguin Random House da algunos detalles más concretos sobre la historia:

El sueño de un magnate ruso de restaurar la grandeza de una nación ha puesto en marcha una cadena de eventos que llevarán al mundo al borde del caos. Solo Frances Coffey, la maestra de espionaje más legendaria de la CIA, puede evitarlo. Pero para hacerlo, necesita a alguien especial. Entra Argylle, un agente con problemas y un pasado empañado que puede tener las habilidades para enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del mundo. Si tan solo pudiera salvarse a sí mismo primero…

Henry Cavill interpretará a Argylle. Foto: Apple Studios.

El elenco de ‘Argylle’ con Henry Cavill

Como ya mencionamos, Argylle será protagonizada por Henry Cavill en el papel del espía con amnesia que intentará cobrar venganza. Y junto al británico, se perfila un elenco de primerísimo nivel.

Dua Lipa es otro de los nombres de alto perfil que saldrá en la cinta, y verá acción en el cine luego de que haga su aparición en Barbie. Los otros nombres del reparto son Bryce Dallas Howard , Sam Rockwell , Bryan Cranston , Catherine O’Hara , John Cena , Ariana DeBose y Samuel L. Jackson. Lo malo: aún no se sabe con exactitud qué rol interpretará cada uno.

El elenco de Argylle. Fotos: Getty.

Argylle con Henry Cavill está dirigida Matthew Vaughan, cineasta que ya probó buena suerte como director en películas bien recibidas como Kick-Ass, X-Men: First Class, además de que ha dirigido con éxito la saga de espionaje de Kingsman.

El guión, por otro lado, lo desarrolló Jason Fuchs, cuyo trabajo como guionista ha tenido reconocimiento con Ice Age: Continental Drift, I Still See You y como parte de Wonder Woman del 2017.

Jason Fuchs y Matthew Vaughn. Fotos: Getty.

Fecha de estreno

¿Sí o no se mira interesante el proyecto de Argylle con Henry Cavill? Bueno, pues agárrense que ya tiene fecha de estreno. Si bien se decía en un inicio que la película se estrenaría en Apple TV+ en 2023, ha habido cambios en cuanto a su lanzamiento.

Oficialmente, la película se estrenará en cines de todo el mundo el 2 de febrero del 2024, con Universal Pictures como asociado de Apple en el lanzamiento teatral. Posteriormente, llegará a la plataforma de streaming de Apple en una fecha que no se ha confirmado.

Eso sí, los servicios de transmisión suelen esperar al menos un mes para llevar sus producciones a sus catálogos tras el lanzamiento en cines. Estaremos atentos a la fecha de estreno en streaming para darles el dato.